Controlli straordinari a Novafeltria: giovane con Daspo beccato allo stadio comunale

due automobilisti, una ragazza poco più che ventenne e un uomo di 30 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, risultando positivi all’alcol test: la prima, fermata nel comune di San Leo, con un tasso di 1,19 g/l; il secondo, controllato a Verucchio, con un valore di 0,94 g/l. Per entrambi è stato immediatamente ritirato il documento di guida;

un cittadino straniero sulla trentina, noto alle FF.OO., è stato fermato di notte a Novafeltria e trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm e di circa 3 grammi di marijuana, con conseguente sequestro sia dell’oggetto atto ad offendere sia della sostanza stupefacente.