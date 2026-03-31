Controlli straordinari a Novafeltria: giovane con Daspo beccato allo stadio comunale
Nel weekend, 4 denunce e 133 persone controllate
I Carabinieri di Novafeltria, nel corso del fine settimana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, ottenendo risultati significativi sul fronte della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità. L’attività ha portato alla denuncia in stato di libertà di quattro persone alla Procura della Repubblica di Rimini per varie ipotesi di reato, oltre alla contestazione di diverse violazioni amministrative.
Nello specifico, per quanto riguarda le condotte di rilevanza penale:
un giovane del posto, già noto alle FF.OO. e sottoposto alla misura del D.A.Spo. con divieto di accesso alle manifestazioni sportive, è stato sorpreso all'interno dello stadio comunale di Novafeltria, in presunta violazione del provvedimento;
due automobilisti, una ragazza poco più che ventenne e un uomo di 30 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, risultando positivi all’alcol test: la prima, fermata nel comune di San Leo, con un tasso di 1,19 g/l; il secondo, controllato a Verucchio, con un valore di 0,94 g/l. Per entrambi è stato immediatamente ritirato il documento di guida;
un cittadino straniero sulla trentina, noto alle FF.OO., è stato fermato di notte a Novafeltria e trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm e di circa 3 grammi di marijuana, con conseguente sequestro sia dell’oggetto atto ad offendere sia della sostanza stupefacente.
Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, durante i controlli i militari hanno:
segnalato alla Prefettura tre persone, di età compresa tra 21 e 35 anni, trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish per uso personale, procedendo al sequestro amministrativo;
sanzionato un giovanissimo cittadino straniero e sequestrato il monopattino su cui circolava, dotato di motore elettrico con potenza superiore al limite consentito di 1 kW;
elevato ulteriori otto sanzioni per altre violazioni del Codice della Strada.
In totale, il dispositivo ha consentito di controllare 133 persone, 92 veicoli e verificare la regolarità di 9 esercizi pubblici.