Controlli sui monopattini, fioccano le multe a Bellaria: 20 violazioni in due serate

Da inizio agosto 31 i verbali elevati

La Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, in due serate di controlli, ha contestato venti violazioni a utilizzatori di monopattini elettrici: le violazioni riscontrate riguardano il mancato utilizzo del casco, l'assenza del contrassegno di identificazione e dell’assicurazione, tutti elementi resi obbligatori dall’entrata in vigore della Legge 177/2024.

“Sono verbali che si sommano ai 31 elevati a inizio agosto per infrazioni analoghe - spiega l'assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli -. Particolarmente attenzionate sul tema le ztl e le strade con corsie preferenziali, ad esempio viale Panzini e il lungomare Pinzon, dove l’indisciplinatezza dei conducenti dei mezzi elettrici può pregiudicare maggiormente la sicurezza degli altri utenti, soprattutto i pedoni. Anche in questo caso, parliamo di attività condotte in abiti civili, che saranno ripetute nuovamente nelle prossime settimane".