Attività Guardia Costiera Controlli sul demanio marittimo: cinque tra interventi non autorizzati e occupazioni abusive

Sono state 15 le sanzioni per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare e 40 i verbali amministrativi in materia di pesca e tracciabilità

Si è conclusa l'operazione nazionale "Mare e Laghi Sicuri 2026", la campagna estiva della Guardia Costiera di Rimini per garantire la sicurezza della navigazione, tutelare l'ecosistema marino e vigilare sul rispetto delle regole lungo il litorale romagnolo, da Cesenatico a Cattolica. In campo è sceso un dispositivo navale composto da 5 battelli veloci e 3 motovedette (delle classi 800, 2000 e 600), che hanno garantito un pattugliamento mirato lungo le oltre 30 miglia di costa, concentrando le uscite nelle fasce orarie e nelle zone a maggior rischio per diportisti e bagnanti. Nel corso della stagione, gli equipaggi hanno coperto complessivamente poco meno di 3.000 miglia marine, effettuando oltre 1.000 controlli alle unità da diporto e rilevando 25 illeciti amministrativi. Sono state 15 le sanzioni per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare e 40 i verbali amministrativi in materia di pesca e tracciabilità, oltre a 78 ispezioni tra pescherecci e ingrossi di prodotti ittici. Sono state invece 23 le sanzioni elevate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico tra demanio, pesca e diporto.

Sul versante del contrasto agli illeciti, l'attività investigativa condotta in stretto coordinamento con l'Autorità giudiziaria ha permesso di stringere le maglie contro l'abusivismo demaniale, la pesca illegale e i reati ambientali. Il giro di vite ha portato all'elevazione di numerose sanzioni amministrative e alla denuncia di diversi soggetti alla Procura della Repubblica, tra cui 5 notizie di reato specifiche per innovazioni non autorizzate e occupazioni abusive sul demanio marittimo. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della collettività e alla fruizione del bene pubblico: sono stati infatti oltre 4.000 i controlli effettuati nell'arco dell'intera stagione estiva per verificare i liberi accessi alle spiagge, assicurando quotidianamente la libera fruizione dell'arenile lungo tutto il compartimento marittimo, da Cesenatico a Cattolica.