Controlli sulle strade riminesi: beccato con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite. Denuncia e patente ritirata per un 28enne

La Polizia di Stato ha soccorso 12 automobilisti in difficoltà e controllato 100 conducenti

Anche nel fine settimana appena concluso gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Rimini sono stati impegnati a monitorare strade della provincia per sanzionare comportamenti scorretti e prevenire incidenti e turbative alla circolazione.

Fortunatamente non sono stati rilevati incidenti, ma sono stati soccorsi 12 conducenti in difficoltà per avarie alle loro auto, moto o camion, mentre altri 100 sono stati controllati in banca dati e con accertamenti etilometrici.

All’alba di domenica, in particolare, un automobilista ventottenne è stato sorpreso nel riminese alla guida dopo aver bevuto troppo: aveva un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite consentito e, quindi, per lui sono scattate denuncia a piede libero e ritiro della patente, subito inviata in Prefettura per la sospensione che potrà arrivare ad un anno.

Complessivamente sono state contestate 115 infrazioni al Codice della Strada di 5 per mancato utilizzo di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta e 4 per mancanza dell’assicurazione obbligatoria del veicolo) e decurtati 477 punti dalle patenti di guida, 7 delle quali sono state ritirate.

La Polizia di Stato ricorda che alcol e droga sono incompatibili con la guida e che anche la distrazione è un fattore che incide notevolmente sulla sicurezza stradale, così come le cinture di sicurezza: indossarle (anche quando si siede sul sedile posteriore) può fare la differenza tra un incidente da cui si esce solo con un grande spavento o con conseguenze ben più gravi.