Rimini, fermato per un controllo con il figlio in auto: deve scontare 3 anni per droga

Arrestato dalle Volanti, deve scontare 3 anni e pagare 13mila euro di multa

Nel pomeriggio del 3 maggio, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione, la cui pena da scontare è di quasi tre anni, con annessi 13.000 euro di multa.

Alle ore 15.30 circa, una volante ha controllato un’autovettura in marcia, a bordo della quale si trovavano un uomo e un bambino.

Dai controlli effettuati è emerso che a carico dell’uomo risultava la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con conseguente ripristino dell’ordine stesso, a seguito di diversi reati relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In considerazione di quanto accertato, il soggetto è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.