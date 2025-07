Convalidato l’arresto del 19enne accusato di violenza sessuale su minorenne

I fatti avvenuti a Gambettola. Il gip ha convalidato l'arresto

È stato convalidato dal gip del Tribunale di Forlì l’arresto del 19enne accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio a Gambettola. Per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la ragazza si trovava in un locale con alcune amiche quando sarebbe stata avvicinata dal 19enne. Approfittando di un momento di distrazione, il giovane l’avrebbe condotta in una zona appartata di un giardino pubblico con l’intenzione di abusarne. L’aggressione sarebbe stata interrotta dall’arrivo di un’amica della vittima, che, preoccupata per la sua assenza, era andata a cercarla. Anche lei sarebbe stata colpita dal presunto aggressore, ma sarebbe riuscita a fuggire e a dare l’allarme.

Poco dopo, un gruppo di amici della ragazza è intervenuto, soccorrendola e aggredendo il 19enne. I carabinieri di Cesenatico sono arrivati sul posto verso le 4.30 del mattino, fermando il giovane e impedendo che venisse linciato. Il ragazzo è stato portato in ospedale per le cure e poi arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali.

La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo e sta indagando anche su un secondo episodio di presunta violenza, che vedrebbe coinvolto lo stesso giovane in un altro comune del Cesenate, al termine di una festa in collina.