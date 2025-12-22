Convention natalizia: RivieraBanca tra crescita condivisa e supporto al territorio

Per il periodo natalizio, il gruppo ha supportato amministrazioni e pro loco

Alla convention natalizia di RivieraBanca, nella cordiale atmosfera che caratterizza questo appuntamento annuale con la governance e i dipendenti, sono stati ribaditi i principi che caratterizzano la BCC, che opera con 45 filiali tra Romagna e Marche non solo agendo in termini di redditività, ma anche rispettando la propria vocazione che impatta positivamente sull’economia sociale del territorio.

“Si possono raggiungere ottimi risultati anche in momenti difficili e di mutamento - ha detto il Direttore Generale Gianluca Conti - quando si comprende che è fondamentale essere insieme. Non è retorica, ma una grandissima verità. Abbiamo dimostrato che è necessario capire insieme qual è il valore che stiamo vivendo, rendendoci tutti disponibili a seguire un percorso condiviso. Lavoriamo per tutti: per la comunità, per le persone che abitano il nostro territorio e che qui lavorano. È questo il modo in cui ci è possibile contribuire ad un bene più grande, il bene comune”.

“Lavoriamo per crescere insieme - ha ricordato il Presidente Fausto Caldari - ascoltando e sostenendo la nostra comunità. Nel rispetto dei numeri e delle regole che ci consentono efficienza e competitività, il compito prevalente di una banca di credito cooperativo è rappresentato dall’erogazione dei servizi nel rispetto dei valori sociali e mutualistici. Con forza, passione, professionalità ed unità di intenti, continueremo a dare valore e qualità al lavoro onesto e silenzioso che noi tutti svolgiamo in RivieraBanca per creare vantaggi condivisi con il territorio”.

Attraverso l’attento lavoro di cinque Comitati territoriali, RivieraBanca continua a dare supporto a Enti no profit del Terzo Settore, Associazioni, Parrocchie, realtà che operano per il bene della collettività, con particolare sensibilità alle fragilità economiche e sociali. Assieme al suo braccio operativo RivieraMutua, di cui è unica sostenitrice, si impegnano per la diffusione della cultura, con grande attenzione al presente e al futuro dei giovani, alla prevenzione e cura della salute attraverso una mutualità integrativa, alla valorizzazione della bellezza dei nostri luoghi.

Per il periodo natalizio, ha supportato amministrazioni e pro loco, condividendo la positività dei loro progetti. Ne sono esempio il Natale “Bosco di Luce” a Cattolica, che rispetta l’ambiente e valorizza l’accoglienza, nonché all’interessante progetto “ProduciAmo Romagna” che vede collaborare CNA, Proloco e Comune di San Giovanni in Marignano, che in occasione della millenaria Fiera di Santa Lucia hanno diffuso cultura delle nostre radici con uno sguardo a un futuro alimentare che valorizza la produzione autoctona, nel rispetto della salute.

Prossimi appuntamenti con RivieraBanca e RivieraMutua durante le Festività:

Venerdi 2 gennaio 2026 la rappresentazione serale de l’Aida di Giuseppe Verdi al Teatro Galli di Rimini, in collaborazione con il Coro Lirico Teatro Galli.

Lunedì 5 gennaio alle ore 17 “Arriva la Befana” al Teatro della Regina di Cattolica, un pomeriggio di festa per i figli dei Soci dai 3 ai 10 anni, con uno spettacolo teatrale divertente e coinvolgente.