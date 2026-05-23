Cooperatrici dell'anno, premiate due riminesi: ecco chi sono

Sabrina Raschi di Formula Servizi alle persone, 32 anni, e Giuliana Giulini della cooperativa Mare, 70

La più anziana ha 98 anni, la più giovane 23: sono le “Cooperatrici dell’anno”, appena nominate da Legacoop Romagna. Il premio viene assegnato alla memoria di Guglielmo Russo, presidente scomparso nel 2019.

In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne, il movimento cooperativo ha deciso di assegnare l’ambito riconoscimento alle due socie di maggiore e minore età per ciascuna delle tre province romagnole, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il legame tra le generazioni che lo caratterizza. Da una parte la memoria, l'esperienza e i valori; dall'altra la responsabilità delle nuove leve di custodirli e migliorarli.

A Ravenna le due socie sono risultate essere Edda Rubboli, classe 1928, della cooperativa Sopred, e Martina Carnassale, 23 anni, della cooperativa sociale Zerocerchio. A Forlì-Cesena Sara Beltrami della cooperativa Cils, 24 anni, e Antonia Minotti della casa del popolo Cecchini, 94. A Rimini sono, Sabrina Raschi di Formula Servizi alle persone, 32 anni, e Giuliana Giulini della cooperativa Mare, 70.