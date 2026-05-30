Coppa della Pace 2026: grande ciclismo internazionale a Sant’Ermete

Partenza il 7 giugno per la gara Under 23 con 28 squadre e percorso confermato da 174 chilometri

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, la gara internazionale Under 23 categoria 1.2 MU valida per l’UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant’Ermete con il supporto della famiglia Anelli.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026 con partenza ufficiale alle ore 13.30, come da tradizione dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant’Ermete (RN).

Sono 28 le squadre iscritte: 20 italiane e 8 straniere per un totale di 166 atleti iscritti, a conferma del valore internazionale raggiunto dalla corsa nel corso degli anni. Al via formazioni provenienti da Australia, Stati Uniti, Colombia, Austria, Slovenia, Svizzera e Azerbaigian, oltre ad alcune delle più importanti realtà del panorama dilettantistico nazionale.

Anche per il 2026 viene confermato il tracciato introdotto lo scorso anno. La distanza complessiva resterà vicina ai 174 chilometri, ma saranno ancora una volta dieci i passaggi sul circuito con il Gran Premio della Montagna di San Paolo e la successiva discesa tecnica verso la Marecchiese. Ridotti invece a due i transiti nel tratto di fondovalle tra Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana. Un percorso nervoso e selettivo, che negli anni ha spesso premiato corridori destinati al professionismo.

La direzione di gara è affidata a Stefano Ronchi, affiancato da Raffaele Babini e Nicola Dalmonte.

La giuria UCI sarà presieduta invece dal norvegese Morten Messelt, coadiuvato dai commissari Valeria Laguzzi, Nicola Borghi, Stefano Sabbadini, Nicola Orazio ed Elisa Dabbene.

L’invito per tutti gli appassionati è quello di vivere la corsa lungo il percorso e sulle salite simbolo della gara. Per chi non potrà essere presente, dalle ore 15.50 prenderà il via la diretta su Icaro TV (canale 18), Icaro Play, sul profilo Facebook della Coppa della Pace e sul canale YouTube di Toscana Sprint.



Squadre iscritte al 30 maggio:



General Store Essegibi F.lli Curia (Italia)

Biesse Carrera Premac (Italia)

Factor Racing (Slovenia)

Beltrami TSA Tre Colli (Italia)

Hagens Berman Jayco (Australia)

MG.K VIS Costruzioni e Ambiente Colour for Peace (Italia)

Padovani Polo Cherry Bank (Italia)

Tecnipes #InEmiliaRomagna (Italia)

Skyline (USA)

Sistecredito de Colombia (Colombia)

Tirol KTM (Austria)

Trevigiani Energia Pura Marchiol (Italia)

Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino (Italia)

Solme Olmo (Italia)

XDS Astana Development Team (Azerbaigian)

Vega Vitalcare Dynatec (Italia)

V.C. Mendrisio (Svizzera)

Rostese (Italia)

Aran Cucine Vejus (Italia)

Biotraining (Italia)

Futura Team (Italia)

Gallina Lucchini Colosio (Italia)

Hopplà (Italia)

Sissio Team (Italia)

Velo Club Avezzano Bike Linea Oro (Italia)

VPM Moretti (Italia)

XPC Beltrami TSA La Risorsa Umana (Italia)

St. Kilda Cycling Club (Australia)