Coppa della Pace 2026: il 7 giugno torna a Sant’Ermete il ciclismo Under 23 internazionale

L’edizione 2026 riproporrà il tracciato introdotto lo scorso anno, reso ancora più selettivo dalla modifica studiata dagli organizzatori

Mentre il grande ciclismo attraversa ancora una volta le strade del Giro d’Italia, molti appassionati riconoscono nomi già passati dalla Valmarecchia. Prima di affacciarsi al professionismo, diversi protagonisti del ciclismo mondiale hanno infatti lasciato il segno sulle salite di Sant’Ermete in occasione della Coppa della Pace.

Domenica 7 giugno 2026 si rinnova così uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale Under 23: la 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, gara ciclistica internazionale su strada categoria 1.2 MU, valida per l’UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant’Ermete con il supporto della famiglia Anelli.

Negli anni, la corsa romagnola ha rappresentato un autentico passaggio di crescita per tanti giovani talenti. Un albo d’oro che continua ad arricchirsi e che conferma la capacità della Coppa della Pace di anticipare il futuro del ciclismo.

L’edizione 2026 riproporrà il tracciato introdotto lo scorso anno, reso ancora più selettivo dalla modifica studiata dagli organizzatori: resterà sostanzialmente invariata la distanza complessiva, vicina ai 174 chilometri, mentre gli atleti affronteranno per 10 volte il circuito con il GPM di San Paolo e la successiva discesa tecnica verso la Marecchiese. Ridotti invece a due i passaggi nel tratto di fondovalle tra Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana.

Un percorso nervoso e difficile da interpretare, che nel 2025 ha premiato l’azione solitaria di Diego Bracalente (MBH Bank Ballan CSB), capace di staccare tutti sull’ultimo passaggio in salita e imporsi davanti a Paul Fietzke (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) e a Kevin Biehl (General Store Essegibi F.lli Curia), protagonista di una lunga fuga di oltre 150 chilometri.

La Coppa della Pace assegnerà anche il Trofeo Dini, il Capello d’Oro e ricorderà Fabio Casartelli, mantenendo vivo un legame profondo con la storia del ciclismo e con il territorio che da oltre mezzo secolo accoglie la corsa.

28 le squadre iscritte ad oggi (26 maggio) delle quali 19 italiane e 9 straniere:

General Store Essegibi F.lli Curia -Italia; Biesse Carrera Premac - Italia; Factor Racing -Slovenia; Beltrami TSA Tre Colli - Italia; Hagens Berman Jayco - Australia; MG.K VIS Costruzioni e Ambiente Colour for Peace -Italia; Padovani Polo Cherry Bank -Italia; Tecnipes #InEmiliaRomagna -Italia; Skyline - USA; Sistecredito de Colombia -Colombia; Tirol KTM -Austria; Trevigiani Energia Pura Marchiol -Italia; Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino - Italia; Solme OLMO - Italia; XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM - Azerbaigian; Vega Vitalcare Dynatec -Italia; V.C. Mendrisio - Svizzera; Zappi Racing Team - Inghilterra; Aran Cucine Vejus - Italia; Biotraining -Italia; Futura Team - Italia; Gallina Lucchini Colosio -Italia; Hopplà -Italia; Sissio Team -Italia; Velo Club Avezzano Bike Linea Oro - Italia; VPM Moretti - Italia; XPC Beltrami TSA La Risorsa Umana -Italia; St. Kilda Cyckling Club - Australia

La partenza ufficiale sarà data, come da tradizione, alle ore 13.30 dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant’Ermete, l'invito è quello di vivere l'emozione della corsa lungo il percorso, ma se proprio non fosse possibile a partire dalle ore 15.50 inizierà la diretta su Icaro Tv (canale 18), Icaro Play, ma anche sul profilo Facebook della Coppa della Pace o il canale YouTube di Toscana Sprint.