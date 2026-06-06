Coppa della Pace, tutto pronto per la 54ª edizione: domenica il grande ciclismo Under 23 in Valmarecchia

Da Sant’Ermete parte la classica internazionale valida per l’UCI Europe Tour

Mancano ormai poche ore al ritorno del grande ciclismo internazionale Under 23 sulle strade della Valmarecchia. Domenica 7 giugno andrà infatti in scena la 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, gara internazionale su strada categoria 1.2 MU, valida per l'UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete con il supporto della famiglia Anelli.

Si aggiorna di ora in ora l'elenco delle formazioni che raggiungeranno Sant'Ermete per disputare una delle gare "classiche" del calendario dilettantistico internazionale, che offre ai giovani talenti un banco di prova particolarmente impegnativo su un percorso che negli anni ha contribuito alla crescita di numerosi futuri professionisti.

I corridori saranno chiamati ad affrontare un tracciato di circa 174 chilometri, caratterizzato da due passaggi sul circuito di fondovalle tra Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana e da dieci ripetizioni dell'anello che conduce al Gran Premio della Montagna di San Paolo, prima della successiva discesa tecnica verso la Marecchiese. Un percorso selettivo e difficile da controllare, capace di premiare corridori dalle caratteristiche diverse e di regalare ogni anno una corsa aperta e spettacolare.

L'edizione 2025 vide il successo in solitaria di Diego Bracalente (MBH Bank Ballan CSB), autore dell'attacco decisivo sull'ultima salita. Alle sue spalle conclusero Paul Fietzke (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) e Kevin Biehl (General Store Essegibi F.lli Curia), protagonista di una lunghissima fuga che lo vide all'attacco per oltre 150 chilometri.

Oltre alla Coppa della Pace e al 51° Trofeo Fratelli Anelli riservato al vincitore assoluto, la corsa assegnerà anche il Trofeo Dini, il Capello d'Oro e ricorderà Fabio Casartelli. Saranno inoltre in palio il Trofeo Bruno Anelli, destinato al vincitore della classifica a punti dei Traguardi Volanti, e il Trofeo Gino Mondaini, riservato alla classifica a punti dei Gran Premi della Montagna.

La direzione di gara sarà affidata a Stefano Ronchi, affiancato da Raffaele Babini e Nicola Dalmonte. La giuria internazionale UCI sarà invece presieduta dal norvegese Morten Messelt, coadiuvato dai commissari Valeria Laguzzi, Nicola Borghi, Stefano Sabbadini, Nicola Orazio ed Elisa Dabbene.

La partenza ufficiale verrà data alle ore 13.30 dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant'Ermete.

Per chi non potrà seguire la corsa lungo il percorso, la fase conclusiva sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 15.50 su Icaro TV (canale 18), sulla piattaforma Icaro Play, sulla pagina Facebook della Coppa della Pace e sul canale YouTube di Toscana Sp"rint.

L'appuntamento è quindi per domenica 7 giugno a Sant'Ermete. Lungo le strade della Valmarecchia andrà in scena una nuova pagina della Coppa della Pace: una giornata di sport, passione e ciclismo internazionale dove, come accade da oltre mezzo secolo, qualcuno proverà a scrivere il proprio nome accanto a quelli dei tanti campioni passati da questa corsa prima di approdare al professionismo.

Elenco Squadre 26 iscritte aggiornato al 7 giugno:



General Store Essegibi F.lli Curia (Italia)

Biesse Carrera Premac (Italia)

Beltrami TSA Tre Colli (Italia)

Hagens Berman Jayco (Australia)

MG.K VIS Costruzioni e Ambiente Colour for Peace (Italia)

Padovani Polo Cherry Bank (Italia)

Tecnipes #InEmiliaRomagna (Italia)

Skyline (USA)

Tirol KTM (Austria)

Trevigiani Energia Pura Marchiol (Italia)

Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino (Italia)

Solme Olmo (Italia)

XDS Astana Development Team (Azerbaigian)

Vega Vitalcare Dynatec (Italia)

V.C. Mendrisio (Svizzera)

Rostese (Italia)

Aran Cucine Vejus (Italia)

Biotraining (Italia)

Futura Team (Italia)

Gallina Lucchini Colosio (Italia)

Hopplà (Italia)

Sissio Team (Italia)

Velo Club Avezzano Bike Linea Oro (Italia)

VPM Moretti (Italia)

XPC Beltrami TSA La Risorsa Umana (Italia)

St. Kilda Cycling Club (Australia)