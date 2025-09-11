Coppa Eccellenza: Pietracuta, Bernardi gol: Sampierana battuta 1-0

I rossoblù approdano al secondo turno

Pietracuta - Sampierana 1-0

Pietracuta: Giardini, Fabbri, Faeti, Mani, Valentini, Pasolini, Sensoli (1’ st. Pierini), Proverbio (15’ st. Valli Casadei), Nunez Mastroianni (27’ st. Giacopetti), Sapori (44’ st. Capicchioni), Bernardi (38’ st. Zannoni). A disp. Amici, Cevoli M., Pacini, Contadini. All. Cevoli R.

Sampierana: Bianchi, Pieri, Facciani, Cangini, Crociati, Rossi, Sylla (1’ st. Montesi), Petrini (6’ st. Narducci), Pungelli (16’ st. Braccini S.), Braccini D. (11’ st. Conficconi), Yabre (30’ st. Carlini). A disp. Ravaioli, Batani, Agrillo, Bolognesi. All. Belli.

Arbitro: Clemente della sez. di Ravenna. Rete: Bernardi al 66’. Ammoniti: Fabbri, Petrini, Narducci.

PIETRACUTA I rossoblu di Mister Cevoli superano la Sampierana con un gol a metà ripresa di Bernardi, bissando il successo della prima giornata e conquistando così matematicamente l’accesso alla seconda fase della Coppa Italia di Eccellenza.

Locali pericolosi già al 6’ con una percussione di Proverbio che serve a centro area Sensoli, il laterale rossoblu controlla e calcia rasoterra ma Bianchi respinge. Sul prosieguo dell’azione è Bernardi a rendersi pericoloso con un colpo di testa ravvicinato che sfiora il palo. Dopo il buon inizio dei locali, la Sampierana prende campo ma è ancora il Pietracuta a rendersi pericoloso con Sapori che al 27’ su punizione sfiora l’incrocio alla sinistra di Bianchi. Due minuti più tardi, sul versante opposto, Pungelli calcia una punizione rasoterra sulla quale Yabre non riesce ad intervenire in scivolata e la palla termina sul fondo. Ancora Proverbio per Sensoli al 32’, il giovane esterno questa volta prova il sinistro a giro ma la palla sorvola la traversa. Sampierana pericolosa su calcio piazzato al 43’ ma la conclusione di Davide Braccini è respinta da Giardini.

Ad inizio ripresa gli ospiti vanno vicini al gol al 4’ quando Mani perde palla sulla trequarti difensiva, permettendo a Davide Braccini di servire lo smarcato Montesi che però si vede respingere la conclusione da un attento Giardini. Ancora Giardini protagonista con un pregevole riflesso al 9’ quando blocca il tentativo di pallonetto dello smarcatissimo Pungelli. Passa appena un minuto e sul versante opposto è la volta di Pierini a trovarsi a tu per tu con il portiere avversario che imita il collega facendosi trovare pronto alla respinta. Sapori ci riprova su punizione al 19’ con identica sorte rispetto al medesimo tentativo del primo tempo. La rete che risulterà decisiva arriva al 21’ quando Mani pesca con un lungo rilancio Bernardi lungo l’out sinistro, l’attaccante si accentra e fulmina Bianchi con un destro teso e angolato. Il Pietracuta sciupa l’occasione del raddoppio al 24’ con Pierini, ben servito da Sapori, ma Bianchi è ancora abile nella respinta a terra. Nel finale la Sampierana prova a mettere in difficoltà la difesa pietracutese che però argina bene ogni tentativo degli ospiti di arrivare in area, fino al triplice fischio dell’arbitro.