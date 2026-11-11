Calcio Promozione Coppa Italia, Gabicce Gradara battuto dall'A. Mondolfo (1-3)

Nel match di andata dei quarti la squadra di Gaudenzi spreca il rigore del 2-2 e nel finale subisce la rete dell'1-3

Nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione acuto dell’Atletico Mondolfo al Magi: battuto il Gabicce Gradara per 3-1.

La gara si sblocca quasi subito. Dopo un’occasione della squadra locale con Gambini, che scarta un difensore per poi calciare addosso al portiere, gli ospiti passano. Il gol, a ridosso del quarto d’ora, è firmato dal centravanti Ordonselli, con un tiro da fuori area che supera Gaggi. A metà tempo il raddoppio mondolfese è una sfortunata autorete di Maggioli, che devia nella propria porta un cross da destra: nulla può il giovane portiere Gaggi.

Il Gabicce Gradara, schierato con molti giovani, non ci sta e accorcia prima del riposo con l’under Terenzi, bravo a intercettare un lancio dalla difesa, saltare un avversario e superare all’altezza del dischetto del rigore il portiere altrui che gli aveva respinto una prima conclusione.

Nella ripresa, dopo un tiro di Spaccazocchi parato in tuffo da Gaggi e uno di Guidi neutralizzato dal numero uno ospite, arriva la grande occasione del pareggio. Guidi però si fa parare un penalty che aveva conquistato.

Nel finale il tris ospite di Spaccazocchi con precisa conclusione con palla all’angolino alla sinistra del portiere. Finisce 1-3, la strada per il Gabicce Gradara è in salita.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – A. MONDOLFO 1-3

GABICCE GRADARA: Gaggi, Rossi, Andruccioli, Maggioli, Capomaggi (34’ st Rossini), Guidi, Cecchi (24’ st Magi), Pataracchia, Bergamini (40’ pt Boccalini), Terenzi (30’ st Lorenzetti), Gambini. All. Gaudenzi

A. MONDOLFO: Cavalletti, Petrini (24’ st Pacenti), Ametisti, Spaccazocchi, Esposto, Gregorini (18’ st Mezzanotte), Brocca (34’ st Ugolini), Nasoni (24’ st Marconi), Ordonselli, Serfilippi, Orciani (31’ st Speranzini). All. Bombagioni

ARBITRO: Belli di Pesaro (Gasparri-Mancini di Pesaro)

RETI: 14’ pt Ordonselli, 23’ pt (aut.) Maggioli, 45’ pt Terenzi, 41’ st Spaccazocchi



