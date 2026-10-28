Calcio Promozione Coppa Italia, il Gabicce Gradara approda ai quarti

Dopo l'1-1 dell'andata al ritorno al Magi la squadra di Gaudenzi batte l'Urbania per 1-0 con rete di Vegliò su rigore

Ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione approda il Gabicce Gradara che elimina l’Urbania: al pareggio dell’andata per 1-1 fa seguito il successo per 1-0 al ritorno al Magi. Entrambe le partite hanno visto le due squadre schierate con molti giovani in campo.

Decide il match del Magi un rigore di Vegliò alla mezzora del primo tempo (fallo sullo stesso attaccante) di marca Gabicce Gradara: prima del gol occasionissime di Gambini e Guidi sfumate a tu per tu con il portiere. Sul finire di prima frazione proteste vibranti degli ospiti per un fallo da rigore su cui l’arbitro ha sorvolato.

Nella ripresa equilibrata e combattuta con occasioni su entrambi i fronti: stacco di testa con palla alta di Patarchi su corner, pallonetto di Fraternali servito da Colamonaco di poco fuori e gol annullato allo stesso Fraternali a per fuorigioco. Dall’altra parte tiri in piena area parati a Gambini e Terenzi.

Tabellino

Gabicce Gradara – Urbania 1-0

GABICCE GRADARA.: Gaggi, Rossi (46' s.t. Ferraj), Andruccioli, Semprini, Capomaggi, Buccino, Pataracchia, Magi (24' s.t. Gaudenzi), Vegliò (1' s.t. Cecchi), Guidi (28' s.t. Boccalini), Gambini. All. Gaudenzi

URBANIA: Conti, Carciani L. (30' s.t. Colamonaco), Longhi, Lani (1' s.t. Fattori), Andreoni, Patarchi, Monceri (20' s.t. Pellegrini), Maidani, Fraternali L., Ruggeri, Dini (15' s.t. Totaro). All. Omiccioli

ARBITRO: Graziosi di Pesaro

RETI: Vegliò 32' p.t. (rig.)

NOTE: ammonito Pataracchia