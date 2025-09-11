Coppa Italia: la Fratta Terme rimonta lo Young Santarcangelo, pari 3-3

Per i gialloblù ospiti a segno Cecconi, Vernazzaro e Vitucci

Il Santarcangelo impatta 3-3 sul campo del Fratta Terme, nel secondo turno del girone di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Una partita intensa, che i gialloblù hanno condotto per larghi tratti, ma che si è riaperta nel finale a favore dei padroni di casa.

La partita si sblocca subito al 6’: Kotchap sfonda sulla fascia e serve un cross preciso che Cecconi trasforma di testa. Al 22’ arriva anche il raddoppio con Vernazzaro, che sorprende tutti con una punizione rasoterra infilata sotto la barriera.

Fratta Terme reagisce e accorcia prima dell’intervallo: al 44’ Marozzi calcia di destro dentro l’area e trova il 1-2.

Nella ripresa il Santarcangelo trova il 3-1 al 55’: Ciavatta viene atterrato in area, rigore trasformato con freddezza da Vitucci. Sul momentaneo vantaggio, però, Fratta resta in partita. All’80’ Pezzi insacca da centro area e riapre il match. Al minuto 85, Diop approfitta di un errore difensivo e fa 3-3.

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo: Chiarabini salva i gialloblù su un tentativo dalla distanza di Marozzi, mentre per il Santarcangelo Zaghini calcia da fuori e impegna Zavatti.

Fratta Terme - Santarcangelo 3-3

Fratta Terme: Zavatti, De Matteis (75’ Biserna), Signore (64’ Miraglia), Panzavolta, Rossini, Branchetti, Milandri, Marozzi, Diop, Candoli (75’ Pezzi), Ravaioli

A disposizione: Lombardi, Siboni, Benini, Ndiaye, Spadaro, Gallo

Allenatore: Malandri

Santarcangelo: Chiarabini, Guidi, Ciavatta (66’ Ceccarelli), Maioli, Vukaj (57’ Zaghini), Marconi, Bianchi (61’ Misuraca), Vernazzaro (83’ Sorrentino), Cecconi (46’ Vitucci), Para, Kotchap

A disposizione: Golinucci, Fuchi, Zanni, Rocchi

Allenatore: Riccipetitoni

Arbitro: Giorgini (Cesena)

Assistenti: Francavilla (Rimini), Samaritani (Ravenna)

Reti: 6’ Cecconi, 22’ Vernazzaro, 44’ Marozzi, 55’ Vitucci(rig.), 80’ Pezzi , 85’ Diop

Ammonizioni: 11’ Diop, 13’ Guidi, 29’ Milandri, 49’ Maioli, 90’ Branchetti.