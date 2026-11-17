Quarti di finale Coppa Italia, per il Rimini al Neri l'ostacolo Sammaurese

Mercoledì 18 dicembre la sfida in coppa. Mister Gadda fa turn over: "Vogliamo andare avanti". Domenica si gioca a Budrio alle ore 18,30

Rimini-Sammaurese è la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia – partita secca - di mercoledì sera al Romeo Neri (20,30). La vincente affronterà in semifinale chi passa il turno tra Imolese e Massalombarda il 9 dicembre. I biancorossi hanno eliminato il Pietracuta nei sedicesimi e la Vis Novafeltria negli ottavi, i giallorossi lo Young Santarcangelo e poi il Fratta Terme. Ampio turn over in casa biancorossa: a riposo completo Fabbri, Magnanini, Cicarevic, Nava e De Angelis; Zannoni, di ritorno dall’impegno con la Nazionale, sarà utilizzato part time. Spazio a Pasquini, Bellavista, Ciavatta, Bellavista. In attacco ad Ammora, Carlini e Piazze. Out Bernardi e Zulu.

Fabbri e compagni hanno vinto le ultime cinque partite di campionato, le ultime due nello stadio amico con Medicina Fossatone e Castenaso Calcio. I ragazzi di Michele Benedetti sono reduci dallo stop a Forlì nella tana dell'FCR.

“Ci stiamo avvicinando al traguardo, siamo in ballo e vogliamo ballare – spiega il tecnico Massimo Gadda – cercare di passare il turno contro una squadra, che al di là delle vicissitudini che ha avuto e dei punti di penalizzazione, sta facendo molto bene”.

Che cosa è cambiato nel Rimini da quella prima giornata di campionato?

"Quella partita la ricordo molto bene perché era l'esordio del nuovo Rimini dopo un anno di assenza di calcio in città, quindi è stata una giornata un po' particolare, un esordio difficile, contro una squadra forte. E' andata bene, abbiamo giocato una buonissima partita, l'abbiamo vinta meritatamente e da lì è stato un crescendo continuo di questi ragazzi, al di là dello scivolone con il Sanpaimola in una partita in cui la squadra ha fatto. E la continuità di questi ragazzi è impressionante, soprattutto nell'atteggiamento. Dobbiamo insistere, dobbiamo continuare".

Quanto dà e quanto toglie la Coppa?

"Io sono dell'idea che dia più di quello che toglie. C’è l'opportunità di vedere in campo dei ragazzi che stanno giocando poco, che sono all'altezza di quelli che giocano. La nostra rosa non è lunga, però di qualità, e quindi è una vetrina importante. Ripeto, arriviamo verso la fine di questa competizione, dobbiamo provare a passare il turno. Poi è normale che giocare in Coppa crea delle settimane un po' particolari perché devi recuperare, non ti alleni tanto, c'è un po' di "dispersione" perché chi gioca scarica, chi non gioca fa allenamento, insomma verso la fine della settimana ti ritrovi a preparare la partita di campionato”.

Per la trasferta contro il Massa Lombarda, si giocherà domenica alle 18,30 allo stadio di Budrio.