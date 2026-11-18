Calcio Eccellenza Coppa Italia, Rimini eliminato ai rigori (12-11). Avanti la Sammaurese

I 90 minuti sono termnati 2-2. Decisivo il portiere Cirongu: para il rigore a Pollini e segna il penalty della vittoria

Il Rimini cade in casa contro la Sammaurese, che accede alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Decisivo il rigore del portiere Cirongu. Finisce 12-11 per la squadra di Benedetti.



Il Rimini approccia bene la gara e nei primi 5’ crea già un paio di grattacapi a Cirongu. Al 2’ cross di Pasquini da destra e tiro di Ammora largo. Al 5’ l’estremo difensore della Sammaurese respinge una conclusione di Piazze. Al 10’, padroni di casa ancora pericolosi, Ammora converge verso il centro e conclude, Cirongu c’è. Alla prima vera occasione la Sammaurese passa. Al 13’ su un calcio d’angolo la deviazione vincente e di Lombardi. La gioia degli uomini di Benedetti dura poco. Al 16’ un cross da sinistra, operato da Moricoli, trova la testa di Piazze, che insacca l’1-1. Al 33’ Piazze sfrutta un errore di Cangini e batte per la seconda volta Cirongu: 2-1 per gli uomini di Gadda. Allo scadere del primo tempo arriva il pari della Sammaurese. Un tiro di Pasquini innesca un contropiede degli uomini di Benedetti. Bellavista manca l’intervento di testa. De Vincenzo, a tu per tu con Pollini, non sbaglia e sigla il 2-2 al 48’.

Il primo squillo della ripresa è biancorosso. Carnesecchi (entrato al posto di Nisi) al 16’ inventa per Zannoni, che controlla e calcia, ma Cirongu è reattivo con i piedi e respinge. La gara, nel secondo tempo, si gioca prevalentemente a centrocampo, le due squadre faticano a trovare sbocchi per servire gli attaccanti. Al 38’ arriva la più grande occasione della seconda frazione. Il Rimini si fa vedere in contropiede e innesca Moricoli che punta la porta e calcia con il destro. Pallone di poco a lato. Al 40’ i padroni di casa troverebbero anche il nuovo vantaggio, ma Vitucci (autore della rete) è in posizione irregolare. Nel recupero gli uomini di Benedetti si fanno vedere dalle parti di Pollini. Ensini, innescato in profondità, conclude. La conclusione trova la risposta dell’estremo difensore. E’ l’ultima emozione della gara. La qualificazione si deciderà dagli undici metri.

Rigori Inizia il Rimini che segna con Vitucci. Segna anche Merlonghi. Gol anche per Bellavista. Gol di Volonghi e Zannoni, rispettivamente per Sammaurese e Rimini, Segna anche Ponticelli. Gol di Pasquini. Gran parata di Pollini su Santoni, ma anche il rigore di Carnesecchi viene parato. Gol di Lombardi, si va a oltranza. Gol di Moricoli. Risponde Scanagatta. Maggioli spiazza Cirongu. Stesso destino per il rigore di Cangini. Gol anche di Ciavatta. Gol di Ensini. Segna anche Ammora. Gol di Baiardi (10 pari). Gol anche per Paganini (11-10) Pareggia Occhiuzzo. Cirongu para il rigore a Pollini. Cirongu segna e la Sammaurese vince 12-11.

IL TABELLINO

Rimini: Pollini, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Moricoli, Zannoni, Nisi (15’ st Carnesecchi), Pasquini, Carlini (26’ st Paganini), Piazze (15’ st Vitucci) Ammora All. Gadda

Sammaurese: Cirongu, Donati (Volonghi 14’ st), Scannagatta, Lombardi, Ponticelli, Cangini, Santoni, Garavini (9’ st Mahrani 26’ st Ensini), Misuraca (32’ st Baiardi), De Vincenzo (1’st Occhiuzzo), Merlonghi All. Benedetti

Arbitro: Carlos Antoni Ass. Guizzardi (Lugo), Gagliardi (Cesena)