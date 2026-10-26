Calcio sammarinese Coppa Titano: da martedì il ritorno degli Ottavi

Martedì si giocano: Cosmos- San Giovanni, Juvenes Dogana-Tre Penne, Cailungo - Pennarossa

La Coppa Titano torna protagonista domani sera con le gare di ritorno degli Ottavi di finale, in programma tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Dopo le sfide d’andata dello scorso settembre, le quattordici formazioni ancora in corsa si giocano l’accesso ai Quarti, con diversi confronti ancora aperti. In caso di parità nel punteggio complessivo al termine dei 90 minuti, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora persistesse l’equilibrio, saranno i calci di rigore a determinare le squadre qualificate ai Quarti di finale.

Ad aprire il programma, domani sera, saranno tre partite, tutte alle 20.45. Ad Acquaviva, il Cosmos riparte dal successo per 1-0 sul San Giovanni e cercherà di difendere il vantaggio per proseguire il proprio cammino nella competizione, sfruttando anche il buon momento in campionato. Situazione più complicata per i Rossoneri, chiamati a ribaltare il risultato per continuare il proprio cammino in coppa. Equilibrio anche nella sfida tra Juvenes Dogana e Tre Penne, che andrà in scena a Montecchio, con i Biancoazzurri avanti 2-1 dopo la gara d’andata. Un margine minimo per la squadra allenata da Bonini, che dovrà confermare il proprio vantaggio contro una Juvenes Dogana desiderosa di riscattare un avvio di campionato particolarmente difficile.

Il terzo confronto, allo stadio “Ezio Conti” di Dogana di martedì metterà di fronte Cailungo e Pennarossa: i Biancorossi ripartono dal netto 3-0 dell’andata e hanno l’opportunità di consolidare quanto di buono mostrato nel primo confronto, mentre i Rossoverdi sono chiamati a una vera impresa per riaprire il discorso qualificazione. Inoltre alla squadra di Benedetti mancheranno gli squalificati Bua e Filippo Tordella.

Mercoledì sera si completerà poi il quadro con altre quattro gare, sempre tutte alle 20.45. Ad Acquaviva va in scena il derby Tre Fiori – Fiorentino, dove la squadra allenata da Girolomoni può contare sul 1-0 maturato all’andata. I Gialloblù, vicecampioni in carica, proveranno a confermare il minimo vantaggio, ma i Rossoblù hanno ancora novanta minuti per cercare la rimonta e conquistare l’accesso al turno successivo. La Folgore, a Montecchio, ripartirà invece dal 2-0 conquistato all’andata contro la Libertas. I Giallorossoneri, tra le squadre più convincenti in questo avvio di campionato sono in vetta alla classifica dopo la vittoria nell’ultimo turno proprio contro la squadra di Città.Cercheranno di completare l’opera e proseguire il proprio percorso anche in coppa. I Granata, dal canto loro, avranno bisogno di una prestazione di spessore per ribaltare il doppio svantaggio.

Situazione favorevole anche per la Virtus, che dopo il 3-0 ottenuto contro il Murata potrà gestire un margine importante nella gara di ritorno che si giocherà al “Federico Crescentini” a Fiorentino. I Neroverdi, ancora imbattuti in campionato e reduci da quattro vittorie consecutive, partono con i favori del pronostico, mentre il Murata dovrà trovare una prova di grande carattere per dare quantomeno una scossa alla propria stagione. A chiudere il programma sarà la sfida tra Faetano e Domagnano, partita trasmessa anche su FIFA+ che si giocherà allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. I Giallorossi si presentano al ritorno dopo il 3-1 dell’andata, risultato che offre loro un vantaggio significativo. Per il Faetano, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, la coppa può rappresentare un’occasione per invertire la rotta e ritrovare fiducia, anche se la rimonta richiederà una prestazione di alto livello.