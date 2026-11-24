Calcio RSM Coppa Titano, mercoledì si gioca l'andata dei quarti di finale

La Fiorita - Cosmos, Domagnano - Tre Fiori, Tre Penne Pennarossa e Folgore Virtus

In arrivo un impegno extra per gli otto club ancora in corsa per aggiudicarsi la Coppa Titano. È utile ricordare che chi riuscirà ad agguantare il più antico trofeo calcistico del calcio sammarinese, si garantirà anche un pass per il Primo Turno di Qualificazione della UEFA Conference League 2027-28. Discorsi decisamente acerbi, dal momento che la stagione ha appena salutato l’ultima sosta internazionale dell’anno solare, pronta a tuffarsi in un quadrimestre di intense sfide che promettono di determinare i rapporti di forza. Tra poco più di due settimane, intanto, verremo a conoscenza delle semifinaliste di Coppa Titano.

Domani sera, in contemporanea, si disputeranno gli incontri di andata all’altezza dei Quarti di finale della competizione, che coinvolgerà sette delle prime otto formazioni della classifica di Campionato Sammarinese 2026-27. Ad affacciarsi ad outsider a questa profondità del torneo è il Pennarossa, attardato rispetto alla zona postseason in una competizione ed atteso – domani sera – dal confronto con la squadra del momento, il Tre Penne.

Le due formazioni si sono misurate non più tardi di due giorni fa, quando a Domagnano la capolista si è imposta con un pirotecnico 6-3 ai danni dei Biancorossi di Costantini. Sul rendimento del club di Chiesanuova in quella particolare gara ha pesato, non poco, l’espulsione dopo 100” dal fischio d’inizio di Marco Evaristi. Insomma, una sfida tutta da decifrare in cui – ad ogni modo – il Tre Penne parte un passo avanti nelle attese.

Tutti molto equilibrati gli altri binomi proposti dalle combinazioni risultanti dall’esito del turno precedente. Allo stadio “Ezio Conti” di Dogana si incroceranno La Fiorita e Cosmos. Entrambe reduci da importanti successi, sono rientrate a tutti gli effetti nella corsa Scudetto ed intendono dare continuità alle buone prestazioni fornite di recente. Sarà interessantissimo il confronto tra la miglior coppia di bomber di questo scorcio di stagione, formata dai gialloverdi Cremonini e Guidotti, e un collettivo di prim’ordine come quello affidato a Andy Selva. La Fiorita, insieme al Tre Penne, è imbattuta nelle dieci partite sin qui disputate.

Una in meno delle altre omologhe, dal momento che per il club di Montegiardino l’avventura in Coppa Titano inizierà proprio domani – in quanto campione uscente. Nella decade di incontri disputati, si considera anche la Supercoppa Sammarinese con il Tre Fiori – finita sì nella bacheca di Fiorentino, ma dopo un equilibrio perfetto a seguito di tempi regolamentari e supplementari.

La squadra di Girolomoni sarà chiamata a testare le proprie ambizioni con il Domagnano. I Lupi non stanno attraversando il periodo più brillante della gestione Amati ed un eventuale risultato positivo contro la formazione che porta lo Scudetto cucito sul petto potrebbe essere la spinta che in casa giallorossa sarebbe oltremodo gradita. Sarà a disposizione Arlotti, poi costretto a guardare i compagni dalla tribuna nei prossimi due turni di campionato. Nell’unico precedente stagionale il Tre Fiori si impose abbastanza nettamente, mandando a dama Bernardi, Benedettini e Rea.

Completa il programma infrasettimanale, dedicato ai Quarti di Coppa Titano, Folgore-Virtus. Probabilmente la sfida più intrigante ed interessante, catalizzerà anche l’attenzione del pubblico che intenderà rivolgersi a FIFA+ attraverso l’hub di DAZN. La medesima partita, come tutte le altre, sarà disponibile anche su Titani.tv (web e app iOs/Android) con commento italiano e distribuzione gratuita. Il club di Falciano sarà alle prese con la gestione della prima sconfitta stagionale, maturata a tempo scaduto con La Fiorita venerdì scorso. Uno scivolone in zona Cesarini che alla squadra di Ricci è costato il primato e conseguente aggancio della Virtus – prossima avversaria di Coppa Titano.

I Neroverdi dovranno dimostrare di aver imparato la lezione, dal momento che la squadra di Falciano è stata sin qui l’unica ad averli battuti, appena due settimane e mezzo or sono. Allora furono le stoccate di Azael Garcia Rufer e Pancotti e decidere il big match, infilando la porta di Guddo – ex di turno. Il tema portiere è da sviluppare per l’area tecnica subordinata a Muratori, che nel più recente turno di campionato si è affidato a Venturini – espulso al 31’ per aver toccato il pallone fuori area con le mani.