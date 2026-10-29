Calcio sammarinese Coppa Titano, nessuna sorpresa: Domagnano-Tre Fiori e Folgore-Virtus ai Quarti

Cinquina del Tre Fiori, poker del Domagnano, Folgore di misura sulla Libertas

Delle quattro sfide programmate nei posticipi di ritorno degli Ottavi di Coppa Titano 2026-27, il derby di Fiorentino partiva dalla situazione più vicina al punto di equilibrio. Nulla di più lontano da quanto avrebbe raccontato la sfida di Acquaviva.

I Gialloblù hanno impiegato infatti appena tredici minuti per raddoppiare il margine di sicurezza, sbloccando l’incontro con Mengucci – in gol a porta vuota su meraviglioso assist di Ben Kacem. A metà frazione, l’approdo al turno successivo è ipotecato: un’altra bella azione verticale coinvolge D’addario e Bernardi in costruzione. È dell’ultimo l’imbucata per Ben Kacem, che non lascia scampo a Berardi. I titoli di coda scorrono già al 32’, quando Mengucci – dalla sinistra – pesca il movimento a centro area di Benedettini, autore del tris. Il Tre Fiori non molla l’osso e dopo 130” dall’inizio del secondo tempo manda a referto anche Rea: il centrale stacca in libertà sul secondo palo, perfettamente pescato dal corner di Benedettini. La squadra di Girolomoni non si accontenta, sfiorando il quinto centro in altre tre occasioni con gli stessi Benedettini e Rea: quest’ultimo dilapida due grandi chance maturate su situazione di palla inattiva. Non sbaglia invece Dolcini, che griffa il 5-0 al 75’ con una bordata dalla media distanza che si infila nel sette alla destra di Berardi. Il Tre Fiori continua a spingere, senza rimpinguare il bottino, e si guadagna la doppia sfida al Domagnano nel prossimo turno.

Non tradisce le aspettative il collettivo giallorosso, che dopo il 3-1 dell’andata si porta in vantaggio già al quarto d’ora con Riccardo Michelucci. Il centrocampista si inserisce centralmente per raccogliere l’ottimo lavoro e l’impeccabile suggerimento di Menini, in posizione di ala sinistra. In precedenza, Mereu aveva chiamato in causa Bracconi con un piattone di prima intenzione da posizione favorevole. Il Domagnano archivia la pratica al 33’, minuto in cui Ambrosini raddoppia con un penalty guadagnato da Buda. Nella ripresa, un errore di Di Palma su traversone di Riccardo Michelucci permette a Menini di avventarsi su un pallone vagante in area e fare 3-0 per i Lupi. All’ora di gioco Buda sfiora il poker, stappando una porzione finale in cui entrambe le formazioni pensano solo alla ricerca del gol. Si spiega così la rete in contropiede del Faetano, siglata in bello stile da Diego Michelucci: coast-to-coast perfetto, concluso con un destro al fulmicotone. Prima del termine torna a colpire il Domagnano: dopo due miracoli di Panfili, Fortunato rigioca fuori per Buda che controlla e infila l’angolo più lontano. Con gli schemi ormai saltati, il Faetano trova il secondo gol di serata con Nicolini – bravo ad accompagnare lo scatto in profondità di Rivas e a raccogliere i frutti della sua lotta in inferiorità numerica coi centrali avversari. È l’ultima emozione di serata, che certifica la superiorità del Domagnano – chiamato prossimamente a misurarsi con la corazzata Tre Fiori.

Missione impossibile per il Murata, che pure approccia col giusto piglio la sfida alla Virtus liberando al tiro Brisigotti – impreciso in due circostanze. La Virtus replica due volte da corner col destro di Ciacci, troppo tenero o impreciso, e Gjoni – pericoloso dalla distanza. La miglior occasione del primo tempo matura al 30’, quando Sacchini si libera di un avversario al limite e calcia sul primo palo – sbattendo proprio sul montante a portiere battuto. Oltre il danno, si materializza la beffa per il Murata che incassa il vantaggio della Virtus dieci minuti più tardi: la pressione ultra-offensiva permette a Buonocunto di servire un pallone d’oro a Gjoni, impeccabile dal pitturato. Con la stessa aggressività, la squadra di Muratori si costruisce il raddoppio in avvio di ripresa: Magnani gestisce male coi piedi, permettendo a Blanco di recuperare e infilare il sacco per la seconda volta. I Neroverdi legittimano il doppio vantaggio, facendosi nuovamente pericolosi con Lisanti e Buonocunto. Il Murata si affida ad Hassler per cercare la rete della bandiera, ma Venturini è attento sulla volata dell’estroso attaccante avversario. Alla fine, il terzo acuto della Virtus arriva: Lisanti, elegantissimo nella ruleta per liberarsi della pressione di Ruocco, calcia in buca d’angolo per battere Magnani una volta di più. Passaggio del turno mai in discussione per il club di Acquaviva, che dovrà affrontare all’altezza dei Quarti la Folgore.

Rispetto alla partita d’andata, la Libertas si rende meno pericolosa dalle parti di De Angelis e la formazione di Ricci – capace solo di vincere sinora in stagione – si limita a gestire il vantaggio di due reti acquisito precedentemente. Prestazione ordinata, quella dei Giallorossoneri, che cedono volentieri agli avversari l’incombenza di costruire e concludere. Il club di Borgo Maggiore produce principalmente tentativi dalla distanza, che non inquadrano – seppur di poco in qualche circostanza – i pali di Falciano. Poi, quando finalmente Tomassini riesce a gonfiare il sacco di De Angelis, all’attaccante sammarinese viene contestata una posizione di offside. Sul lato opposto, Socciarelli tiene clamorosamente a galla la Libertas: De Nicolò e Raschi confezionano una ripartenza perfetta che, dopo una deviazione, termina la sua traiettoria sui piedi di Malaponti. A breve distanza dalla porta, il suo destro viene neutralizzato in corner dalla chiusura del centrocampista granata. Poco male per la Folgore, che assapora la qualificazione al 53’ con Tampellini: liberatosi sul primo palo, colpisce di testa spalle alla porta, trovando una traiettoria letale per Gueye.

Non è nemmeno fortunata la Libertas, che al 76’ sbatte sul montante con il colpo di testa a botta sicura di Gregorio. Nel finale c’è spazio anche per Pancotti, che non entra a tabellino solo per un grande intervento dell’estremo di Achille Fabbri. Ennesimo successo per il club di Falciano, prossimo ad una serie di scontri diretti e un Quarto di finale in Coppa Titano con la Virtus.