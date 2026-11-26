Calcio RSM Coppa Titano, quarti di finale: hurrà per Folgore e Tre Penne

Battute di misura la Virtus (1-0) e il Pennarossa (2-1), pareggio tra Cosmos e La Fiorita (0-0). Domagnano-Tre Fiori sospesa per nebbia sull1-0

Poche reti, tanta nebbia e partite equilibrate quelle di questa sera valevoli per l’andata dei Quarti di Coppa Titano 2026-27.

Iniziamo dal big match di Acquaviva tra Folgore e Virtus. Il primo sussulto è dei Neroverdi con la gran punizione dal limite di Buonocunto al 11’ che si stampa sulla traversa. Insiste la squadra di Muratori con l’inserimento di Blanco al 37’ servito dalla rimessa di Buonocunto che trova un attento De Angelis – ex della sfida – tra i pali. Ancora Virtus che va vicino al vantaggio nel finale di tempo sia con Lisanti che con Golinucci ma i primi 45’ di gioco si chiudono a reti inviolate.

Nella ripresa è sempre la Virtus a rendersi pericolosa ma la Folgore resiste soprattutto alle ottime chiusure di De Angelis. La gara sembra non sbloccarsi ma al 87’ arriva la zampata decisiva dei Neroverdi con Piscitella che la risolve in mischia dopo un corner. È la rete che decide il match di Acquaviva e concede ai Neroverdi due risultati su tre al ritorno.

L’altra vittoria di serata è quella del Tre Penne che si impone di misura su un buon Pennarossa. Dopo la scorpacciata di reti nello scorso turno di campionato (6-3 per il Tre Penne) le due squadre sembrano proseguire il trend anche questa sera. Al 12’ infatti è la squadra di Bonini a sbloccarla con lo scarico di Scarcella per Pieri che timbra per i suoi. Qualche minuto più tardi e la conclusione di Maltoni sbatte sul braccio di Sottile. Per Balzano è rigore che Abouzziane trasforma per l’1-1. Spinge il Pennarossa con il gran tiro di Maltoni respinto benissimo da Migani.

Si passa alla ripresa dove al 49’ Kamouni – appena entrato – la scarica perfettamente per Casadio che calcia a porta sguarnita ma c’è Guida che salva praticamente sulla linea di porta. La partita è godibile e vivace, con diverse occasioni da entrambe le parti. Ecco poi arrivare il 79’ quando Kamouni calcia verso la porta, Manzaroli respinge ma sulla ribattuta c’è Carrer – entrato da pochi minuti - a gonfiare la rete per il Tre Penne e a dare il successo alla squadra di Città. Buona gara del Pennarossa di Costantini che al ritorno dovrà però imporsi – con qualsiasi punteggio – per tentare il passaggio del turno.

Termina invece 0-0 la sfida dell’Ezio Conti di Dogana tra La Fiorita e Cosmos. Partita molto equilibrata quella tra le squadre di Selva e Rossi. Al 23’ la punizione di Errico passa a fil di palo mentre al 37’ è Vivan a salvare i suoi con una gran parata su tentativo ravvicinato di bomber Guidotti. Il ritmo non cala neanche con il passare dei minuti e la gara resta sempre in bilico. Al 78’ ci vuole un gran riflesso di Semprini su cross di Imola sporcato da Matteoni per mantenere la porta inviolata. Va a centimetri dal vantaggio anche il Cosmos: Cremonini serve Zaghini il quale va in mezzo per Ulloa che si inserisce benissimo e calcia ma l’ex Libertas è sfortunato quando colpisce una clamorosa traversa. Non bastano neanche i cinque minuti di recupero. A Dogana è 0-0 ed è tutto così rimandato al ritorno.

Vince invece la nebbia a Domagnano tra i Giallorossi di Amati e il Tre Fiori di Girolomoni. Il Domagnano parte con il piede giusto e al 5’ riesce già a mettere il naso avanti: lancio lungo di Arlotti a cercare lo scatto di Menini, Sancisi va in copertura e la tocca servendo però l’avversario che poi è freddo nel battere Nardi in uscita. Risponde il Tre Fiori con la gran botta di Cuzzilla neutralizzata bene da Bracconi al 14’. Poi la nebbia inizia a farsi sempre più fitta, tanto che l’arbitro Xhafa sospende l’incontro. Dopo i due ulteriori controlli, il direttore di gara decide che non si può giocare. Si ripartirà – con la data ancora decidere - così dal 29’ del primo tempo con il vantaggio del Domagnano grazie al gol di Menini.