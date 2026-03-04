Coppa Titano, senza reti le semifinali di andata

In Virtus - Tre Fiori e La Fiorita-Juvenes Dogana rimandato il discorso qualificazione alla partita di ritorno

Il primo infrasettimanale di marzo porta in dote le gare di andata delle due semifinali di Coppa Titano 2025-26. In corsa per il titolo e conseguente qualificazione alla prossima UEFA Conference League sono rimaste Tre Fiori, Virtus, La Fiorita e Juvenes Dogana. Se le prime due sono ancora in corsa su due fronti, interessate dalla corsa allo scudetto insieme al Tre Penne, le formazioni di Ceci e Boldrini non hanno alternativa al successo in coppa o nei playoff di campionato per centrare la qualificazione alle competizioni europee.

All’Ezio Conti di Dogana la sfida tra Virtus e Tre Fiori, attuali capilista di campionato: avvio favorevole alla squadra di Girolomoni, tornato a presidiare l’area tecnica gialloblù. Passaniti è già decisivo su Bernardi dopo 38”, deviando sul fondo un velenoso diagonale della punta. La replica della Virtus è affidata alla zuccata di Scappini, neutralizzata in bello stile da Nardi. La sfida è giocata a viso aperto da entrambe le squadre, risultando vivace e divertente: Sami al quarto d’ora ci prova dalla media distanza, trovando la risposta di Passaniti. Fronte neroverde, è Scappini il giocatore più pericoloso: al 24’, su corner di Buonocunto, gira di testa sul primo palo trovando la traversa.

Scollinata la mezz’ora, nuovo prodigioso intervento di Passaniti – stavolta straordinario sulla battuta a rete da breve distanza di Prandelli. Timide proteste del Tre Fiori per un contatto in area tra Battistini e Bernardi scortano lo 0-0 fino all’intervallo. Nel secondo tempo le difese prendono le misure ai giocatori d’estro, limitando a poche situazioni da palla inattiva le principali opportunità da gol – benché Passaniti e Nardi non debbano compiere interventi risolutori. Almeno fino al 72’ quando, sugli sviluppi di un piazzato di Buonocunto, Piscitella si coordina per la volée dal limite che chiama in causa l’ex portiere di Cesena e Santarcangelo. Non c’è altro da vedere nei restanti venti minuti di gioco: a sciogliere il binomio Virtus-Tre Fiori sarà determinante la gara di ritorno che, in caso di ulteriore pareggio, prolungherà l’esito ai supplementari ed eventuali calci di rigore.

In contemporanea, ad Acquaviva, si gioca La Fiorita-Juvenes Dogana. Prima palla-gol in favore del club di Serravalle: Aprea salta due avversari nello stretto e chiama Vivan agli straordinari per neutralizzare un destro destinato all’angolino. Al netto dell’inizio promettente, la sfida regala sporadiche occasioni da rete. Prima dell’intervallo torna a provarci la Juvenes Dogana con Aprea, che preferisce cercare un complesso assist al volo dal cuore dell’area anziché andare per la porta. Nella ripresa è ancora la Juvenes Dogana a risultare più concreta, liberando al tiro Lisi e Amadori – senza esito.

All’ora di gioco si fa vedere anche La Fiorita che entra in partita con i tentativi di Dormi e Affonso, che non recano disturbo a Davide Colonna. Diversa l’opportunità costruita dalla squadra di Boldrini sull’asse Gianmaria Borghini-Lisi: l’ex centrocampista del Faetano sceglie la conclusione d’esterno a tu per tu con Vivan, decisivo in uscita. Di lì alla fine una potenziale opportunità per Semprini, disturbato nel suo inserimento sul secondo palo. Dopo tre minuti di recupero, anche la sfida di Acquaviva termina a reti inviolate. Esito rimandato alla sfida di ritorno, programmata il 18 marzo prossi