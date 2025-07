Coriano, 4 eventi per la Notte Rosa tra teatro e camminata nella natura

Quattro appuntamenti a Coriano per la Notte Rosa nel weekend del 20-22 giugno

Eventi all’alba con camminate e saluto al sole, dedicati al mondo delle api fino a spettacoli con cene e aperitivi al tramonto nel suggestivo giardino dell’antico castello Malatestiano. Coriano nel fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 giugno, festeggia la Notte Rosa con quattro appuntamenti dedicati al divertimento, all’ambiente e al benessere.



Venerdì 20 giugno per la rassegna PaneBurro&Burattini, Festival diffuso di Teatro di Figura e animazione andrà in scena lo spettacolo Katastrofa rock & friends di Andrea Fedi con la consulenza artistica di Domenico Lannutti. Un viaggio scatenato nella storia del rock rivolto alle famiglie tra pupazzi ribelli e tantissima energia rock.



Tra marionette a filo, pupazzi giganti e amici fuori dal comune lo spettacolo mescola clownerie, musica rock, comicità e improvvisazione, per un’ora di pura allegria, emozione e voglia di ballare.



Lo spettacolo, a cura della Compagnia Fratelli di Taglia, si svolgerà al Castello Malatestiano, alle ore 21.30 ad ingresso libero con merenda finale offerta dalla Pro Loco Coriano.



Sabato 21 giugno la giornata del Solstizio d'estate che coincide con la Giornata mondiale delle Api, sarà dedicata ad un affascinante incontro con un apicoltore pronto a spiegare con strumenti e arnie a grandi e bambini, le fasi di lavorazione del miele. L’appuntamento dell'associazione Benessere Shiatsu è al Centro Giovani, in via Piane 100, alle ore 16.30, gratuito e con una ricca merenda da degustare all'aperto.



Nella serata di sabato 21 giugno torna lo spettacolo grazie alla rassegna CortEstate 2025 dei Fratelli di Taglia, Les Frikis. Nell’arena all’aperto del Castello Malatestiano i Frikis del circo teatro Mundo Costrini, coppia pazza ed eccentrica di comici regaleranno uno straordinario spettacolo di magia, circo, canto e ballo, pieno di situazioni comiche folli. Lo spettacolo di e con Mina Clown e Sebastian Guz inizierà alle ore 21.30. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro CorTe.



Domenica 22 giugno il week end della Notte Rosa prosegue con la Camminata all’alba e il Saluto al sole, un percorso di 7 chilometri accessibile a tutti tra le colline di Coriano. Ritrovo e partenza alle ore 5.30 al Centro Giovani di via Piane,100. Al rientro colazione contadina.