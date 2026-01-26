Coriano: partono i lavori al ponte sul Marano

In arrivo 6 mesi di cantiere a Coriano

Lunedì 2 febbraio partono i lavori al ponte sul torrente Marano situato sulla strada provinciale n° 41 “Rimini-Montescudo”, al km 7+130, nel centro abitato di Ospedaletto del Comune di Coriano.

L’intervento è necessario per consentire il recupero funzionale delle parti strutturali, nonché per eseguire lavori di adeguamento della barriera stradale, mediante un finanziamento ministeriale.

Il cantiere avrà la durata di circa sei mesi, durante i quali sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Inoltre, per chi proviene dalla strada comunale di via Marzabotto, all’incrocio con la SP41. sarà consentita la sola immissione in direzione Montescudo.