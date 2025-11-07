Coriano, aperto il bando per i contributi alle attività culturali, sportive e turistiche 2026

Ecco come presentare domanda

Il Comune di Coriano rinnova anche per il 2025/2026 il proprio impegno a favore delle realtà che rendono viva la comunità, con iniziative dedicate a sport, cultura e turismo.

È stato infatti pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi ordinari in denaro, destinato a supportare progetti e attività realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Possono presentare domanda privati, enti e associazioni senza scopo di lucro attivi a Coriano da almeno 12 mesi e che, nel corso del 2026, promuoveranno iniziative culturali, sportive e turistiche, capaci di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

L’erogazione dei contributi avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria, che sarà redatta valutando le proposte progettuali secondo i seguenti criteri di valutazione e modalità:

• capacità di incrementare il turismo locale, lo sviluppo culturale o l’attività motoria;

• gratuità o meno delle attività programmate;

• capacità di coinvolgere diverse fasce di età;

• numero di iniziative promosse nel territorio di Coriano negli ultimi cinque anni;

• collaborazione o coinvolgimento con altri enti locali e con le scuole;

• periodicità e durata temporale delle attività;

• sede dell’associazione nel Comune di Coriano.

Scadenza e contatti:

Le domande dovranno essere inviate entro il 6 dicembre 2025 tramite:

E-mail: [email protected]

PEC: [email protected]

Il bando completo, con la modulistica e i criteri di valutazione, è disponibile sul sito istituzionale www.comune.coriano.rn.it nella sezione Bandi e Avvisi.

“Con questo bando vogliamo continuare a sostenere chi, attraverso la cultura o la promozione del Territorio, contribuisce ogni giorno a rendere Coriano una comunità viva e partecipata.” – commenta Anna Pazzaglia, Assessore alla Cultura.

“Lo sport, insieme alla cultura, è un potente motore di socialità e crescita. Questi contributi sono un segno concreto di attenzione verso le associazioni che promuovono valori positivi e inclusivi” – aggiunge Anna Pecci, Assessore allo Sport.