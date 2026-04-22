Coriano celebra il 25 aprile, il sindaco Ugolini: "Ricordiamo e riconosciamo il sacrificio"

Sabato 25 aprile la commemorazione prenderà avvio alle ore 9 con la deposizione di corone d’alloro al Monumento ai Caduti a Coriano

Il 25 aprile, in occasione dell’81°esimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascimo, il Comune di Coriano ha un programma di iniziative dedicate alla memoria e ai valori fondanti della Repubblica.

Sabato 25 aprile la commemorazione prenderà avvio alle ore 9 con la deposizione di corone d’alloro al Monumento ai Caduti a Coriano. A seguire, sarà reso omaggio alle tombe dei Caduti per la Libertà nei cimiteri di Coriano e Montetauro e presso i cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara.

Alle ore 11 si terrà la commemorazione al Coriano Ridge War Cemetery di via Piane, luogo simbolo della memoria, curato dalla Commonwealth War Graves Commission.

Le celebrazioni saranno precedute da un momento di approfondimento storico: venerdì 24 aprile alle ore 17.30, presso la Biblioteca comunale “G.A. Battarra”, è in programma l’incontro pubblico “Sulle vie della Liberazione”, a cura della sezione Anpi Fratelli Ciavatti. Interverrà lo storico dott. Mirco Carrattieri, membro del Comitato scientifico Liberation Route Italia. Ingresso libero.

In un tempo segnato da conflitti e tensioni a livello internazionale, questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo: è un monito a custodire la pace come bene fragile e prezioso, da difendere ogni giorno con responsabilità e impegno.

"Il 25 Aprile è una data fondativa per il nostro Paese, che richiama ai valori della libertà e della democrazia. Ricordare significa riconoscere il sacrificio di chi ha lottato per restituirci un futuro e trasmettere questa consapevolezza alle nuove generazioni", le parole del sindaco Ugolini.