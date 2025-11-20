Coriano celebra l'olio e i prodotti tipici: nel weekend torna la Fiera dell'Oliva
38esima edizione per uno degli appuntamenti clou dell'autunno in entroterra
A Coriano torna uno degli appuntamenti più amati e identitari della stagione: la Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali, giunta quest’anno alla sua 38ª edizione.
Nel prossimo weekend, sabato 22 e domenica 23 novembre, il borgo si trasformerà in una vetrina di sapori, colori e convivialità, dove l’autunno romagnolo si racconta attraverso l’olio, le tradizioni contadine e l’accoglienza della sua gente.
Le origini di una tradizione
Riconosciuta come sagra tradizionale ai sensi della Legge Regionale n. 12/2000, la Fiera celebra ogni anno l’oliva e i prodotti tipici della stagione, in un omaggio alla terra e al lavoro agricolo che hanno forgiato la storia e l’identità del territorio corianese.
La manifestazione nasce nel 1987, per volontà della Pro Loco di Coriano, che desiderava creare un evento dedicato ai prodotti agricoli e autunnali in un periodo – il mese di novembre – privo di iniziative di questo tipo. Negli anni, la Fiera è cresciuta fino a diventare una delle più radicate dell’entroterra riminese, punto di riferimento per produttori, visitatori e famiglie.
Il programma – 22 e 23 novembre
La Fiera aprirà entrambe le giornate dalle 8 alle 19, con il classico mercato dell’oliva, l’olio nuovo, i prodotti della stagione e le specialità dei produttori locali.
Tra i protagonisti ci saranno anche i principali frantoi della CNA: Vasconi e Angelini di Coriano, Lo Conte e Baffoni di Misano, Corazza e Sadafè di Rimini, Pecci di Morciano, Bigucci di San Giovanni in Marignano, Ripa & C. di Trarivi, Podere La Torre di Roncofreddo. Tra i frantoi locali sarà presente anche il Frantoio Pasquinoni di Cerasolo Ausa.
Un patrimonio che testimonia la vitalità della filiera locale e la qualità degli extravergini romagnoli.
Il via ufficiale sarà sabato alle ore 11, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, dei volontari, del presidente della Pro Loco Coriano e dei rappresentanti della Casa dell’Olio, da sempre cuore pulsante della manifestazione.
Dalle ore 12
• Apertura cucina frantoiana con piatti a base di olio EVO novello e prodotti del territorio – chef Angelo Baffoni e Gianmarco Meduri
Ore 15
• Seminario sulle proprietà nutraceutiche dell’olio EVO a cura della dott.ssa Beatrice Carlini
Ore 16
• Degustazione guidata di tre oli EVO: “Impariamo a riconoscere un olio EVO di qualità”
Ore 18
• AperiRock in piazza con i Birri Medi
Calendario culturale
Durante la Fiera sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite al Castello e all’Antiquarium (ore 10 e 16 – partenza da Piazza Mazzini).
Sabato ore 15 – Biblioteca Battarra: ultimo appuntamento sul ciclo dell’immaginazione a cura di Federico Galli
Sabato ore 21.15 – Teatro Corte: Lella Costa in “Otello, di precise parole si vive”
Domenica ore 16.30 – Teatro Corte: “Pollicino Dorè” –(Teatro Corte) – Teatro per famiglie
Domenica 23 novembre dalle 9 alle 20 – Biblioteca Battarra: mostra “Correva l’anno 1944…”
Le Cene d’Autunno – 24/27 novembre
Alla Casa dell’Olio, ogni sera alle ore 20:
• 24 novembre – Carne e vino (Consorzio Verde & Sole)
• 25 novembre – Cena del baccalà (Carmelo Paone)
• 26 novembre – Funghi e verdure (Fungar)
• 27 novembre – Formaggi e patate (Centrale del Latte)
Piatti accompagnati dagli oli dell’Associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia-Romagna e dai vini delle cantine corianesi.
Il weekend successivo
Venerdì 28 novembre
• Ore 18 – Biblioteca Battarra: conferenza sui Mondiali 1934 e 1938 con il prof. Emiliano Procucci
• Ore 20.15 – Piazza Don Minzoni: Festa per fare Festa (cena, musica, spettacolo – incasso in beneficenza a La Prima Coccola)
Sabato 29 novembre
• Dalle 17 – Piazza Don Minzoni: Giochi da Bar (biliardino, ping pong, briscola)
• Ore 21.15 – Teatro Corte: Gabriele Cirilli in “Il meglio di…”
Domenica 30 novembre
• Dalle 14 alle 18 – Mercatino delle Strenne e mercatino dell’usato, con attività per famiglie
• Ore 16.30 – Teatro Corte: “La Sinfonia dei giocattoli”
• Ore 17.30 – Accensione dell’Albero di Natale e letterine per Babbo Natale