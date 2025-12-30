Coriano, cercasi nuovo gestore del campo da calcio di Ospedaletto

Nel frattempo si è conclusa la procedura della concessione dell’impianto sportivo di Via Piane alla Polisportiva Junior Coriano

Il Comune di Coriano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo Ospedaletto di Via Viganò con durata 5 anni.

L’Impianto è costituito da un campo da calcio in erba, un campo da calcio in terra battuta e una struttura ospitante le tribune coperte, spogliatoi e servizi.

Oggetto della concessione sono sia la gestione che la manutenzione, nonché l'eventuale organizzazione in loco di attività sportive e ricreative. La concessione del servizio ha infatti l’obiettivo di costituire un punto di riferimento socio sportivo importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario sia in collaborazione con l'associazionismo del territorio.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Requisito fondamentale è l’esperienza negli ultimi dieci anni di esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura (custodia, manutenzione e gestione di impianto sportivo con almeno un campo da calcio in erba) della durata di almeno 12 mesi prestato a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati.

È previsto un contributo comunale di 10.000€ all’anno IVA compresa. Il valore contrattuale della concessione per cinque anni è di a €.135.780 oltre IVA di legge, più eventuale proroga tecnica per massimo sei mesi del valore di € 13.578 oltre IVA di legge (quindi valore globale della concessione € 149.358 oltre IVA di legge).

Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Coriano al link www.comune.coriano.rn.it

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18 del 2 febbraio 2026, a pena esclusione.

Nel frattempo si è conclusa la procedura della concessione dell’impianto sportivo di Via Piane (campi da calcio e Palasic) per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabile per un altro anno: è stato affidato alla Polisportiva Junior Coriano il 15 dicembre.