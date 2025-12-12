Coriano, il Comune ricompra l'immobile perso nel 2009: vi realizzerà nuovi uffici

Nuovi spazi per gli uffici comunali a seguito di investimento di 220.000 euro

Il Comune di Coriano ha perfezionato l’acquisto dell’immobile situato in via Martin Luther King n. 29, destinato a ospitare uffici comunali. L’operazione è stata autorizzata con apposita deliberazione del Consiglio comunale ed è il risultato di un percorso amministrativo avviato con avviso pubblico per indagine esplorativa.

L’immobile, già in passato di proprietà comunale, era stato venduto nel 2009 per far fronte a una fase di difficoltà finanziaria dell’Ente, finita poi con il commissariamento. Oggi il Comune è riuscito a riacquistarlo, riportandolo nel proprio patrimonio immobiliare, "grazie a una gestione attenta delle risorse e a una politica di razionalizzazione e abbattimento dei costi", evidenzia l'amministrazione comunale, che ha investito 220.000 euro.

“Questa operazione – dichiara il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini – rappresenta un segnale concreto di come una gestione oculata delle risorse pubbliche possa trasformare le difficoltà del passato in opportunità per il futuro. Acquisire un immobile che era stato alienato per necessità significa oggi rafforzare il patrimonio comunale e migliorare l’organizzazione dei servizi per i cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto sia per i motivi di cui sopra, sia per aver finanziato l’operazione senza essere ricorsi agli istituti di credito. Quindi a costo zero per la comunità”.

“Il nuovo immobile consentirà di riorganizzare gli spazi, aggregare servizi e migliorare l’operatività degli uffici comunali. Disporre di ambienti adeguati significa lavorare meglio e offrire ai cittadini un Comune più efficiente, ordinato e accessibile”, sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi. Nei prossimi mesi saranno avviate le verifiche tecniche e programmate le eventuali opere di adeguamento e riqualificazione, con l’obiettivo di rendere l’immobile pienamente operativo nel più breve tempo possibile.