Coriano, il marciapiede tra Passano e il capoluogo si colora con i murales dei giovani

Un anonimo spazio di passaggio trasformato in un percorso di creatività e bellezza

Un tratto di strada prima "grigio e anonimo" si è trasformato in uno spazio ricco di colori, creatività e bellezza. Si è concluso il nuovo intervento del “Progetto Murales”, realizzato lungo il marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano grazie alla collaborazione tra il Comune di Coriano e Auser Volontariato Rimini. Questa mattina (9 ottobre) i giovani artisti protagonisti dell'iniziativa e i responsabili Auser si sono ritrovati davanti all'opera completata per una foto di gruppo insieme al sindaco Gianluca Ugolini, alla vicesindaca e senatrice Domenica Spinelli e all'assessora alla Cultura e alla Promozione del Territorio Anna Pazzaglia. "Questi murales dimostrano come anche un semplice spazio di passaggio possa trasformarsi in un luogo di bellezza – sottolinea il sindaco Ugolini –. Il risultato più importante, però, è il coinvolgimento dei ragazzi, che hanno messo il proprio talento e la propria creatività al servizio della comunità. Un grazie a loro e ad Auser per aver reso possibile questa esperienza". "Vedere i giovani impegnarsi concretamente per rendere più bello il proprio paese è un segnale positivo – aggiunge la vicesindaca Spinelli –. Questo progetto racconta il valore della collaborazione tra generazioni e dimostra quanto sia importante offrire ai ragazzi occasioni per sentirsi parte attiva della comunità". "L'arte ha la capacità di trasformare i luoghi e il modo in cui li viviamo – evidenzia l'assessora Pazzaglia –. Attraverso questo progetto i ragazzi hanno lasciato un segno visibile e duraturo sul territorio. Non hanno semplicemente dipinto un muro, ma hanno contribuito a rendere più bello uno spazio che appartiene a tutti".