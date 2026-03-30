Coriano, il ministro Roccella parla agli studenti: "Rispetto ed ascolto sono fondamentali"

"Credo profondamente nell’importanza della relazione tra generazioni, tra docenti, famiglie e ragazzi", ha sottolineato

Il ministro Eugenia Roccella è stata ospite questa mattina (lunedì 30 marzo) a Coriano, in occasione di una cerimonia alla sala Don Milani dell'istituto statale comprensivo di Coriano, che ha ospitato la consegna del libro "Premio Arte Pac" ai ragazzi di seconda e terza media che hanno partecipato al concorso. Il volume contiene 40 racconti, 17 disegni e le immagini di 6 installazioni.

Il ministro, nel suo intervento, ha affermato quanto siano necessari dialogo, rispetto, accettazione delle prime sconfitte relazioni senza abbattersi, nella consapevolezza che nuovi orizzonti si apriranno per nuove esperienze. Il ministro ha poi aggiunto, terminato l'incontro: "Di questa iniziativa, che considero molto giusta e adeguata, mi colpiscono in particolare due aspetti: l’ascolto e la relazione. Un racconto che nasce dall’esperienza è uno strumento prezioso per costruire una vera educazione al rispetto. Credo profondamente nell’importanza della relazione tra generazioni, tra docenti, famiglie e ragazzi, e nella necessità di uscire da una dimensione chiusa nel solo gruppo dei pari. Relazioni fondate sul rispetto e sull’ascolto reciproco sono, a mio avviso, il cuore di ogni percorso educativo. È da qui che dobbiamo partire".

Il sindaco Gianluca Ugolini ha evidenziato: "La presenza del Ministro Eugenia Roccella a Coriano rappresenta per la nostra comunità un segnale importante di attenzione verso temi fondamentali come le relazioni affettive, il rispetto e la crescita dei più giovani. Questo progetto dimostra quanto sia centrale il ruolo della scuola e della comunità educante nel costruire consapevolezza. Partire dalle parole, come hanno fatto i ragazzi, significa lavorare in profondità, prevenendo situazioni di disagio e promuovendo una cultura del rispetto che deve accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di vita".