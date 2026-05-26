Coriano, il panificio “La Chesa de Pen” diventa bottega storica: tradizione da oltre 50 anni

Una realtà familiare che da oltre mezzo secolo custodisce tradizione, qualità e legame con la comunità corianese

Un’ attività che attraversa il tempo custodendo tradizione, qualità e legame con il territorio. Questa mattina il Comune di Coriano ha celebrato il riconoscimento di nuova bottega storica al panificio “La Chesa de Pen di Morri Leo & C. s.n.c.”, in via Garibaldi 60, presente nello stesso locale da oltre cinquant’anni. Si tratta della terza bottega storica a Coriano.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore Anna Pazzaglia e l’assessore Anna Pecci che hanno voluto festeggiare insieme ai titolari questo importante traguardo, simbolo di continuità e radicamento nella comunità.

In un tempo in cui molte attività cambiano rapidamente volto o chiudono dopo pochi anni, realtà come “La Chesa de Pen” rappresentano una testimonianza concreta di storia, lavoro e passione tramandati nel tempo. Il panificio è infatti conosciuto e apprezzato dai corianesi per le sue specialità: dai maritozzi con l’uvetta alla ciambella, fino al pane toscano e ai panini all’olio e con olive, insieme a tanti altri prodotti della tradizione.

La storia del forno affonda le proprie radici negli anni ’20 e ’30 del Novecento, come testimoniano i documenti storici conservati negli archivi comunali, che raccontano una lunga tradizione artigianale arrivata viva fino ad oggi. Nel corso del tempo la titolarità è passata da Santini Michele a Morri Agostino, poi a Carlo Casadei, fino all’attuale gestione della famiglia Morri, mantenendo sempre viva l’identità storica dell’attività e il legame con la comunità corianese.

Il riconoscimento di bottega storica viene attribuito alle attività che svolgono la stessa attività nello stesso luogo da almeno cinquant’anni, conservando caratteristiche storiche, identità e continuità con la tradizione locale. Un patrimonio fatto non solo di lavoro e commercio, ma anche di memoria collettiva, relazioni e cultura del territorio.



Le dichiarazioni del Sindaco Ugolini



Il Sindaco Gianluca Ugolini ha dichiarato: «Le botteghe storiche rappresentano un patrimonio prezioso per la nostra comunità. Non custodiscono soltanto prodotti e tradizioni, ma raccontano storie di famiglie, sacrifici e legame autentico con il territorio. “La Chesa de Pen” è un punto di riferimento per tanti corianesi e celebrare questo traguardo significa valorizzare una parte importante della storia di Coriano».