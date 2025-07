Coriano, il parco dei Cerchi rimesso a nuovo con sentieri dedicati alle coppie

Ci sono anche una nuova area fitness e una pedana per lo svolgimento di eventi

Sentieri dell’Amore con panchine collocate in posizioni strategiche e vista castello, potenziamento del verde, un’area fitness e una nuova pedana per lo svolgimento di eventi e manifestazioni. È questa la fotografia dei principali elementi del Parco dei Cerchi riqualificato, abbellito e reso più funzionale per dare ulteriori servizi ai cittadini. Il taglio del nastro è stato salutato ieri sera (giovedì 3 luglio) dai cittadini alla presenza del Sindaco, degli assessori ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi e all'Ambiente, Anna Pazzaglia, consiglieri comunali, dalla progettista architetto Marialuisa Cipriani e della Ctr, ditta esecutrice dei lavori. Collocata nel cuore di Coriano capoluogo, tra le vie Garibaldi e Lavatoio, l’area verde è stata progettata per esaltarne le potenzialità di luogo aggregativo rivolto a persone di ogni età, dai giovani alle famiglie con bambini agli anziani.



Nella nuova configurazione sono stati inseriti i Sentieri dell'Amore, percorsi pedonali di colore giallo sabbia intervallati da aree sosta con panchine a seduta in legno collocate nell'oliveto esistente che conta ben 70 esemplari di olivi.



I percorsi pedonali sono affiancati da alberi di giuda dal caratteristico colore rosa durante il periodo di fioritura. Il parco è stato arricchito di 60 nuove alberature tra le specie Frassino, Orniello e Pioppi cipressini. Oltre a favorire la biodiversità dell'area, creare zone di ombreggiatura e ricavare nuove funzionalità,sono stati riqualificati i campi da calcetto e pallavolo con nuove reti, mantenuti il gazebo e l'area sgambamento cani.



“I residenti di Coriano capoluogo e più in generale tutti i corianesi- ha detto il sindaco Gianluca Ugolini - possono beneficiare da oggi di questo spazio realizzato con una visione d'insieme armonica e strutturata per goderne ogni aspetto. Con un investimento di 300.000 euro abbiamo messo mano al primo dei principali polmoni verdi di Coriano. Il progetto di riqualificazione per il parco di via Bellini a Sant’Andrea in Besanigo è pronto, seguiranno i parchi di Ospedaletto e Cerasolo senza tralasciare nulla ma con progetti curati in ogni dettaglio.Vorrei ringraziare a nome dell’amministrazione la progettista, la ditta e i tecnici comunali del settore Ambiente, Lavori pubblici e manutenzioni per la grande attenzione prestata all’intervento che ieri abbiamo inaugurato".



“Il parco così riqualificato- hanno aggiunto gli assessori all’Ambiente, Anna Pazzaglia e ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi - risponde al duplice obiettivo di potenziare da un lato le aree verdi del territorio, sempre più utili considerata la tendenza degli ultimi anni di caldo torrido e prolungato e dall’altro di favorire la socialità sia dei corianesi che dei visitatori di passaggio. Un parco da vivere attivamente anche per praticare attività ginnica all’aperto e per partecipare ai vari eventi organizzati dall'amministrazione e dalle associazioni del territorio”.