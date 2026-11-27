Giornata contro la violenza sulle donne Coriano, inaugurata la decima Panchina Arancione. Firmata la Carta Etica per lo sport femminile

Una mattinata dedicata alla prevenzione della violenza di genere con gli studenti delle scuole e un reading teatrale

Educare al rispetto, riconoscere i segnali di una relazione malsana e promuovere una cultura della non violenza a partire dalle giovani generazioni. Con questi obiettivi il Comune di Coriano ha promosso questa mattina, venerdì 27 novembre, tre appuntamenti nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La mattinata si è aperta davanti alla Chiesa degli Orfani, in via Garibaldi, con l’inaugurazione della decima Panchina Arancione, simbolo dell’impegno della comunità corianese nella lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa è proseguita al Teatro CorTe con l’appuntamento “Amore Malamore – Dall’idillio alla trappola affettiva”, che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Coriano, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle realtà associative del territorio, tra cui il viceprefetto Giuseppe Puzzo, il questore Ivo Morelli, il vicecomandante della Stazione dei Carabinieri di Coriano Mauro Pagliaroni, la consigliera provinciale Barbara Di Natale e Antonia Cassalia dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Dopo i saluti istituzionali, è intervenuta la commissaria della Polizia di Stato, dirigente della Squadra Mobile, Anna Bisulli, offrendo un importante contributo per comprendere meglio le dinamiche profonde che portano alla violenza e sottolineando il valore del lavoro svolto attraverso la stanza d’ascolto. A seguire, il reading teatrale di Monica Vandi, che ha dato voce ai racconti elaborati dagli studenti del territorio nell’ambito del concorso letterario “Amore Malamore”, promosso da Arte Pac. Il terzo momento della giornata è stato dedicato alla firma della Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, insieme all’associazione Soroptimist. Una proposta che l’Amministrazione ha accolto con slancio. La Carta Etica (nota anche come Carta Etica dello sport femminile) è un protocollo d’intesa promosso a livello nazionale da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con Assist (Associazione Nazionale Atlete) per tutelare i diritti delle atlete, garantire le pari opportunità e contrastare abusi, molestie e violenze di genere nell’ambito sportivo.

"Le donne devono far sentire la loro voce anche nello sport – ha affermato l’assessore allo Sport Anna Pecci –. Dove c’è rispetto c’è anche sana competizione e sport. Sono fiera di essere qui". "Una giornata ricca di eventi e di emozioni. Abbiamo partecipato consapevoli del fatto che queste tematiche riguardano soprattutto le nuove generazioni, che devono crescere con la piena consapevolezza di quello che sono le violenze di genere e la parità di genere – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Con questi tre momenti abbiamo voluto coinvolgere i nostri ragazzi perché il rispetto dell’altro si impara fin da piccoli, attraverso le parole, i gesti e l’esempio degli adulti. Come comunità abbiamo la responsabilità di accompagnare le nuove generazioni nella crescita, creando occasioni di incontro, dialogo e ascolto".

"Una mattinata importante qui a Coriano. Un modo per dire sì alla cultura del rispetto e no a ogni forma di violenza. C’è tanto bisogno di lavorare insieme e di dare fiducia ai ragazzi con dei modelli positivi perché nessuno possa sentirsi solo e in situazioni di bisogno – sottolinea la senatrice Domenica Spinelli, vicesindaca di Coriano –. Il contrasto alla violenza contro le donne richiede un impegno quotidiano, che non può esaurirsi nelle celebrazioni di una singola giornata. Accanto agli strumenti legislativi e alla tutela delle vittime, è fondamentale investire nella prevenzione e nell’educazione. Aiutare i giovani a riconoscere i segnali del possesso, del controllo e della sopraffazione significa offrire loro gli strumenti per costruire relazioni fondate sulla libertà, sulla dignità e sul rispetto reciproco. Ringrazio le forze dell’ordine, il mondo della scuola e le realtà associative che condividono con noi questo impegno".