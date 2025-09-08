Altarimini

Coriano: la MotoGp si celebra con il docufilm "Voglio correre" e grandi ospiti

Mercoledì 10 settembre alle ore 21, al Teatro Corte di Coriano

A cura di Redazione
08 settembre 2025 11:55
Eventi
In occasione della settimana dedicata alla MotoGp, mercoledì 10 settembre alle ore 21, al Teatro Corte di Coriano verrà proiettato il docufilm “Voglio correre” sulla vita e le avventure della Clinica Mobile del dottor Claudio Marcello Costa. Al termine della proiezione ci sarà il saluto degli ospiti della serata, tra cui piloti e ex piloti di fama mondiale: Vinicio Salmi, Virginio Ferrari, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado e Paolo Simoncelli. Gli ospiti saranno a disposizione del pubblico per eventuali domande insieme al dottor Costa. L’ingresso alla serata è libero.

Gianluca Ugolini, sindaco del comune di Coriano, dichiara: “Ringrazio il Dottor Costa team, il Motoclub Misano e l’amico e pilota Diego Pensalfini per questa opportunità per il territorio, soprattutto in concomitanza con il MotoGp di San Marino e Riviera di Rimini.”

Anna Pazzaglia, assessore Turismo e Promozione del Territorio, aggiunge: “Coriano, nella settimana della MotoGp, accoglie visitatori e appassionati delle due ruote con una serie di eventi per rendere il soggiorno nella Terra dei Motori ancora più interessante. Il docufilm del dottor Costa è un valore aggiunto per gli appassionati della moto e non.”

