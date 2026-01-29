Coriano lancia doppio progetto green contro i rifiuti usa e getta

Entro l’estate partiranno i progetti su pannolini e slip assorbenti lavabili

Il Comune di Coriano avvia un nuovo progetto di sensibilizzazione ambientale e sociale dedicato alle famiglie e alle donne, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere l’utilizzo di prodotti riutilizzabili nella vita quotidiana.

A seguito della partecipazione al bando per “l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti” messo a disposizione dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, il Comune di Coriano ha presentato due domande per due distinti progetti che sono stati finanziati.

Il primo progetto prevede la distribuzione di kit di “benvenuto alla vita” costituito da sei pannolini lavabili per i nuovi nati residenti a Coriano, come alternativa parziale ai tradizionali prodotti usa e getta. Nel kit, oltre a pannolini e inserti lavabili, non mancherà il materiale informativo sull’uso di pannolini lavabili.

Il secondo progetto riguarda un’azione di informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo di prodotti riutilizzabili per l’igiene personale femminile, come slip assorbenti e lavabili per 400 donne residenti nel Comune di Coriano.

L’uso di prodotti lavabili consente una significativa riduzione dei rifiuti, ma porta con sé anche benefici economici nel medio periodo e una maggiore attenzione al benessere della persona. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla sostenibilità ambientale e alla cultura del riuso.

«Questo progetto nasce dalla volontà di unire attenzione all’ambiente e attenzione alle persone – dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Cultura del Comune di Coriano, Anna Pazzaglia –. Ridurre i rifiuti significa anche promuovere una cultura della cura, del riuso e della responsabilità condivisa. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare famiglie e donne verso scelte più consapevoli, offrendo strumenti concreti e informazione, senza imposizioni ma con la convinzione che piccoli cambiamenti quotidiani possano generare un impatto positivo per tutta la comunità».

Nei prossimi mesi verranno definite nel dettaglio modalità di distribuzione, tempi e strumenti informativi, con il coinvolgimento diretto delle famiglie interessate. Il Comune accompagnerà l’iniziativa con materiali informativi e momenti di monitoraggio, per valutarne l’efficacia e i risultati nel tempo.