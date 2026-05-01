Coriano, le immagini del 1° Maggio: tra fede e mondo agricolo
Presente anche il vescovo Anselmi
Grande partecipazione a Coriano per il Primo Maggio, che il Comune festeggia ricordando le proprie radici "agricole".
Il centro storico si è animato fin dalle prime ore della giornata con oltre 150 mezzi agricoli, tra trattori, mietitrebbie, seminatrici e attrezzature da lavoro, affiancati anche dalla presenza di auto d’epoca.
La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata all’aperto, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli da parte del Vescovo Niccolò Anselmi e dal tradizionale corteo lungo le vie del paese.
Nel corso della manifestazione è stato dedicato anche un momento di riconoscimento alle principali cantine del territorio, con la consegna di una pergamena come attestato per il contributo offerto alla comunità, alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e dell’identità locale.
I riconoscimenti sono stati preparati per Tenuta Santini, Tenuta Santa Aquilina, Cantina San Patrignano, Podere Vecciano, Colli Romagnoli, Podere Bianchi, Valle delle Lepri e Marinaro Marisa.