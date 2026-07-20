Coriano, lutto cittadino per il femminicidio di Tania Sperindio. Il 22 luglio presidio in piazza

La giornata di lutto cittadino coincide con il momento di preghiera e raccoglimento presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano

L'Amministrazione comunale di Coriano ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di domani (martedì 21 luglio), in segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa della concittadina Tania Sperindio.

La giornata di lutto cittadino coincide con il momento di preghiera e raccoglimento presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano, dove avranno luogo il Rosario e la Messa alle ore 18.30.

"Con questa decisione offriamo all'intera comunità la possibilità di unirsi all’iniziativa della Parrocchia di Mulazzano in un comune momento di preghiera e vicinanza, ricordando Tania Sperindio ed esprimendo solidarietà ai suoi figli, ai parenti e a tutte le persone che le hanno voluto bene", spiega l'amministrazione comunale.

Nella serata di mercoledì 22 luglio, inoltre, la rete dei centri antiviolenza Mondodonna-Chiama Chiama e Rompi il Silenzio promuove un presidio aperto a tutti. L'iniziativa si svolgerà alle ore 19 in piazza Mazzini a Coriano.

"Desideriamo esprimere una vicinanza corale per un fatto che ha profondamente colpito la nostra comunità. Ci auguriamo che tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e vogliamo stringerci con affetto ai figli, ai parenti e a tutti coloro che hanno voluto bene a Tania. In questa giornata di lutto cittadino invitiamo l'intera comunità a condividere un momento di raccoglimento e di preghiera, nel segno della vicinanza, del rispetto e della memoria", aggiunge il sindaco Gianluca Ugolini.