Coriano, modifica al bilancio: previsto pacchetto di interventi da oltre un milione di euro

I principali a Mulazzano e ai cimiteri comunali

Il Consiglio Comunale di Coriano ha approvato la variazione di bilancio, utilizzando 1 milione e 700.000 euro di avanzo. Gli investimenti più copiosi, per 960.000 euro, riguardano la riqualificazione degli arredi urbani di Mulazzano e gli interventi nei cimiteri comunali, tra cui l'ampliamento dei cimiteri di Sant'Andrea in Besanigo e Monte Tauro e la manutenzione straordinaria del cimitero di Monte Tauro. Circa 140.000 euro saranno utilizzati in manutenzione dell'illuminazione pubblica, altri 150.000 per il completamento degli esterni della nuova scuola materna e nido. Infine, 240.000 euro saranno utilizzati per ridurre il debito dell'ente."Esprimo grande soddisfazione per tutti gli interventi che stiamo realizzando sull'intero territorio comunale, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro derivanti da questo esercizio finanziario. Attualmente sono più di 10 i cantieri aperti contemporaneamente ed almeno 4 quelli di prossimo avvio. Per il 2026 stimiamo investimenti fatti per circa 12 milioni di euro, considerando sia le risorse comunali sia i finanziamenti del Pnrr sia i finanziamenti Statali. Si tratta di opere concrete che migliorano i servizi, riqualificano il territorio e rispondono alle esigenze della comunità", dichiara il sindaco Gianluca Ugolini."L'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio conferma la concretezza di questa amministrazione comunale di mantenere i conti in equilibrio, programmando al tempo stesso numerosi nuovi investimenti e garantendo la continuità degli interventi strategici per lo sviluppo e la qualità dei servizi del territorio", chiosa il sindaco.