Verucchio, 34enne albanese trovato morto nel parcheggio del Vision Club

L'uomo era arrivato da poco in Italia per cercare lavoro. I carabinieri indagano: non si escludono malore, caduta o aggressione

Un uomo di 34 anni, arrivato da poco in Italia dall'Albania e in cerca di un impiego come muratore, è stato trovato morto nel parcheggio del Vision Club, a Verucchio, nella zona di confine con San Marino. Sulle circostanze del decesso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, che al momento non escludono alcuna ipotesi.

A dare l’allarme è stato un passante che, mentre raggiungeva la propria auto, ha notato il corpo sull’asfalto. Poco distante si trovava una pattuglia delle forze dell’ordine sammarinesi, impegnata in una manovra nei pressi del confine. L’uomo ha richiamato l’attenzione degli agenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi e i colleghi italiani.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, il 34enne era riverso a terra, con il volto segnato da alcune lesioni. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Tra le possibilità prese in considerazione ci sono un malore, una caduta accidentale e un’eventuale aggressione. I primi riscontri medici hanno evidenziato lesioni compatibili con un impatto al suolo, ma questo elemento, da solo, non consente di stabilire come l’uomo sia finito a terra né se siano intervenute altre persone.

Il cittadino albanese si trovava in Italia da poco tempo e cercava un lavoro nell’edilizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi spostamenti e di individuare il luogo in cui alloggiava. Per chiarire le cause della morte potrebbe essere disposto l’esame autoptico, una decisione che spetta all’autorità giudiziaria. Al momento, nessuna delle piste investigative è stata esclusa.