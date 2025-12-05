Coriano, nuovi libri per la biblioteca grazie a 12.000 euro di contributo statale

Gli acquisti verranno effettuati presso almeno tre librerie della provincia di Rimini

Il Comune di Coriano è tra i beneficiari del Fondo per l’acquisto di libri 2025–2026 promosso dal Ministero della Cultura. Il contributo assegnato, pari a 12.669 euro, sarà interamente destinato al potenziamento e all’aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale.

Le risorse permetteranno di ampliare l’offerta con nuovi titoli di narrativa, saggistica, letteratura per bambini e ragazzi, oltre a volumi specialistici utili a sostenere i percorsi di studio e gli interessi culturali della comunità.

Come previsto dal bando, gli acquisti verranno effettuati presso almeno tre librerie della provincia di Rimini o limitrofe e almeno un 10% dell’importo verrà utilizzato per acquisti di prodotti direttamente presso l’editoria locale, contribuendo così a rafforzare la filiera culturale del territorio.

“Un contributo che accogliamo con grande soddisfazione – commenta l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia. - La biblioteca è uno dei cuori culturali di Coriano: un luogo aperto, inclusivo, dove lettori di ogni età possono trovare stimoli, occasioni di crescita e comunità. Grazie a questo finanziamento potremo aggiornare le collezioni e ampliare l’offerta, rendendo la biblioteca ancora più vicina ai bisogni e agli interessi dei cittadini".

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Gianluca Ugolini, che sottolinea: “Investire nei libri significa investire nelle persone. Questo contributo ci permette di rafforzare un presidio culturale fondamentale per la nostra comunità e di continuare a promuovere la lettura come strumento di libertà, formazione e partecipazione”.

L’Amministrazione comunale accompagnerà il programma dei nuovi acquisti con iniziative e attività dedicate alla promozione della lettura, con l’obiettivo di rendere la biblioteca un punto di riferimento sempre più partecipato e inclusivo.