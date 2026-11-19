L'intitolazione Coriano omaggia Gianna Preda: "L'Oriana Fallaci della destra"

L'amministrazione le intitola la sala riunioni della biblioteca Battarra

Anti comunista, anti clericale, anti femminista: Marcello Veneziani la definì "L'Oriana Fallaci della destra". Si iscrisse all'Msi, ma ne uscì, perché favorevole ad aborto e divorzio, quindi contraria alla linea adottata dal partito. Originaria di Coriano, Maria Giovanna Predassi, in arte Gianna Preda, è stata una delle protagoniste del giornalismo italiano (ma fu anche sceneggiatrice). Coriano ha deciso di ricordarla, intitolandole la sala riunioni della biblioteca Battarra. La cerimonia è prevista domenica alle 11 di domenica 29 novembre.

"Nata a Coriano l’11 febbraio 1921, Maria Giovanna Predassi, in arte Gianna Preda, mosse i primi passi nel giornalismo nell'immediato dopoguerra a Bologna tra Il Giornale dell’Emilia e Cronache diretto da Enzo Biagi. Trasferitasi a Roma, legò indissolubilmente la sua carriera a Il Borghese di Leo Longanesi, diventandone comproprietaria e vicedirettrice. Protagonista di grandi scoop politici e di costume, celebrata per la sua trentennale rubrica della posta e autrice di dieci volumi, tra cui l'autobiografico Fiori per io, dedicato proprio alla sua giovinezza corianese e romagnola, Gianna Preda riceve oggi il tributo della sua città natale", scrive il Comune di Coriano nella nota in cui si annuncia l'appuntamento, al quale saranno presenti i familiari. I figli di Pazzagli, Donatella e Giacomo, donarono l'archivio personale della madre alla biblioteca comunale.