Coriano più verde: in distribuzione le nuove piante ai cittadini

L'iniziativa “Mettiamo radici per il futuro”, promossa dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna

Sabato 29 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, a Coriano verranno distribuiti le piante e gli arbusti riservati ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione nell’ambito dell’iniziativa regionale “Mettiamo radici per il futuro”. La consegna avverrà presso il Magazzino Comunale in via Piane (a fianco del Centro Ambiente).

"Anche quest’anno numerosi cittadini hanno aderito con entusiasmo al progetto, confermando la crescente attenzione della comunità verso la tutela dell’ambiente e la cura del territorio. La partecipazione è un segnale importante del desiderio condiviso di costruire, passo dopo passo, una Coriano sempre più verde, accogliente e vivibile", evidenzia il sindaco Gianluca Ugolini.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e sostenuta dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Coriano, mette gratuitamente a disposizione piante forestali da mettere a dimora per contribuire alla crescita del “polmone verde” della regione.

Il Comune continua a investire nella sensibilizzazione ambientale, promuovendo azioni che incentivano comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza sul valore degli alberi e della biodiversità.

“Un albero piantato oggi è un investimento sul domani: un gesto semplice, ma capace di migliorare l’ambiente e la qualità della vita”, aggiunge il sindaco.

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno aderito anche quest’anno: la cura del territorio passa attraverso azioni condivise, piccole, ma fondamentali per costruire un futuro più sostenibile", aggiunge l'assessora Anna Pazzaglia.