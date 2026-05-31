Coriano: sport, entusiasmo e partecipazione ai giochi della gioventù e agli open day

L'evento ha coinvolto numerosi bambini, ragazzi, famiglie e Associazioni del territorio

Grande partecipazione e tanto entusiasmo hanno caratterizzato i Giochi della Gioventù e gli open day sportivi svoltosi sabato 30 maggio presso l’impianto sportivo di Coriano. L'evento ha coinvolto numerosi bambini, ragazzi, famiglie e Associazioni del territorio, trasformando la giornata in una vera e propria festa dello sport.

Durante la mattina si sono svolti i Giochi della Gioventù che hanno coinvolto circa 100 ragazzi frequentanti le classi quinte scuole primarie e le classi prime delle scuole secondarie di primo grado dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Coriano e circa 20 giudici. I giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di cimentarsi in diverse attività (lancio vortex, corsa dei sacchi, corsa veloce, salto in alto, gimkana e salto in lungo) mettendo alla prova le proprie capacità attraverso gare, percorsi motori e attività ludico-educative. La mattinata si è conclusa con le premiazioni dei partecipanti. Nel primo pomeriggio si è data poi la possibilità a tutti i bambini/ragazzi del territorio di mettersi alla prova nelle stesse discipline. Presenti ai saluti il Sindaco Gianluca Ugolini e l’Assessore allo Sport Anna Pecci.

A metà pomeriggio le Associazioni Sportive locali si son trovate al centro del campo Daniele Grandi per la presentazione: 3 ore di open day sportivi che hanno consentito ai partecipanti, adulti compresi, di conoscere da vicino le attività sportive con tecnici e istruttori che hanno illustrato programmi e metodologie di allenamento, offrendo dimostrazioni pratiche e momenti di prova. A questa edizione han partecipato: Adriatic Skatelab con il pattinaggio, GS Ospedaletto con le bici da corsa, Le Saline Natura e Sport con le mountain bike, Tropical Coriano e Junior Coriano con il calcio, Benessere Shiatsu Le Saline con lo yoga, Liberty Dart con le freccette, Junior Coriano con la pallavolo, We Care We Share con il tiro con l’arco e Tennis Club Coriano con il tennis. Presenti l’Assessore allo Sport Anna Pecci, la Vicesindaca Senatrice Domenica Spinelli e i consiglieri Gianluca Fabbri e Davide Mantani.

Durante il pomeriggio foods drink e musica dal vivo con i Birri Medi.

Alla sera si è svolto il “Triangolare dei tifosi” che ha visto affrontarsi le rappresentative di Inter, Milan e Juventus. Al termine delle gare la Juventus si è aggiudicata il torneo, conquistando il primo posto davanti alle altre squadre partecipanti. Alla manifestazione era presente l'Assessore allo Sport Anna Pecci, che ha premiato la squadra vincitrice, consegnando la coppa tra gli applausi del pubblico presente.

“Ringrazio in primis l’AVIS e i ragazzi di Coriano in Sport per l’organizzazione dell’evento, poi ringrazio tutti i volontari e le Associazioni coinvolte per aver contribuito alla riuscita dell'iniziativa - afferma l’assessore allo Sport, Anna Pecci. Grazie al loro impegno, oggi si è avuta l’opportunità di provare tante discipline diverse, scoprendo il valore educativo e sociale dello sport. L’obbiettivo è favorire l'avvicinamento delle persone all'attività fisica e alla pratica sportiva continuativa, dai più giovani fino agli adulti, promuovendo innanzitutto stili di vita sani, ma anche i valori dello sport quali rispetto delle regole, impegno, collaborazione, fair play e inclusione”.