Coriano, un piano di manutenzione e ampliamento dei cimiteri

Al via gli ampliamenti a Coriano e Cerasolo. In programma nuovi interventi anche nelle frazioni

Sono partiti gli interventi di ampliamento dei cimiteri comunali di Coriano e Cerasolo. Nel primo caso, è prevista la realizzazione di 120 loculi per un importo complessivo di 320 mila euro. Sono già iniziati i lavori relativi al primo stralcio per la realizzazione di 35 loculi. Per il cimitero di Cerasolo è invece prevista la costruzione di 75 loculi e 19 ossari per un investimento pari a 290 mila euro. È in corso, infine, la progettazione degli ampliamenti dei cimiteri di Monte Tauro e Sant’Andrea in Besanigo, mentre ampliamento e manutenzione del cimitero di Mulazzano sono in completamento. Sul fronte della manutenzione, lavori saranno svolti, per circa 300.000 euro, nei cimiteri di Monte Tauro e Sant’Andrea in Besanigo.

«Si tratta di interventi importanti e necessari per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini – che abbiamo voluto programmare con attenzione per dare risposte concrete alle comunità delle diverse frazioni. I cimiteri rappresentano luoghi di memoria, raccoglimento e rispetto, che meritano cura costante e interventi adeguati. Come Amministrazione stiamo lavorando non solo per rispondere alle necessità immediate legate alla disponibilità di loculi, ma anche per pianificare una manutenzione e una valorizzazione complessiva degli spazi cimiteriali comunali».