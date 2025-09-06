Corpolò, festa per il nuovo centro sportivo: la Sagra del Tituccio entra nel vivo

Tra gli appuntamenti anche il talk con Francesco Moser e Mara Mosole, il Remember Melodj Mecca

Con l'inaugurazione del nuovo Centro sportivo per il calcio, il talk "A ruota libera" con Francesco Moser e Mara Mosole, i suoni, le danze e le percussioni dei "Folà" e il Remember Melodj Mecca, ha preso il via l'edizione 2026 della Sagra del Tituccio.

"La partecipazione di Francesco Moser e Mara Mosole, di amici corpolesi e non, Amministratori, tecnici del Comune, Associazioni sportive, vecchie glorie, rappresentanti delle Federazioni e di Riviera Banca, main sponsor dell'iniziativa, è stata davvero sorprendente", spiegano gli organizzatori.

Ieri (venerdì 5 settembre) alle 18 taglio del nastro del nuovo impianto sportivo. alla presenza degli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli, allo Sport Michele Lari e ai servizi civici e alla toponomastica Francesco Bragagni, segna dunque la consegna ufficiale al quartiere del nuovo centro sportivo, realizzato dall’amministrazione comunale per un investimento di 1,4 milioni di euro.

Oggi invece (sabato 6 settembre) si portano in piazza i laboratori a cura di Confartigianato imprese Rimini dalle ore 15, la Santa Messa in piazza del Tituccio a celebrare Santa Maria Bambina, il 1° memorial Rocco Crincoli, podistica ludico-motoria, il Tituccio d'oro, lo spettacolo di danza dedicato alla Fonte del Tituccio a cura di Solara Dance Collective, gruppo di danze orientali e tribal della scuola Spazio Libero – Sport e Benessere di Corpolò e infine le musiche dagli anni 80 ad oggi con il gruppo Celebrity Stars - Ladies Show Multitribute.