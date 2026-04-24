Corpolò, frontale sulla Marecchiese tra due auto: nella carambola coinvolta anche una terza vettura

Ad avere la peggio è stata una donna di 55 anni, ricoverata con l'eliambulanza

Un duplice incidente è avvenuto questo pomeriggio (venerdì 24 aprile), intorno alle 15.30, sulla strada Marecchiese a Corpolò. Prima un frontale tra una Peugeot 208 e una Toyota Yaris, poi la prima delle due vetture ha sbattuto contro una Kia. Ad avere la peggio è stata una donna di 55 anni, che si trovava a bordo della Yaris assieme a una 70enne.

La Peugeot e la Kia

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto assieme al personale del 118. La Peugeot, condotta da un giovane di origine africana, stava procedendo sulla Marecchiese in direzione Novafeltria-Rimini, quando, secondo una prima ricostruzione e per cause in corso di accertamento, ha invaso l'altra corsia di marcia. Si è verificato così il frontale con la Yaris. La Peugeot è poi carambolata contro una Kia, con a bordo una coppia di sessantenni, rimaste illesi. La 55enne che si trovava sulla Yaris è stata ricoverata al Bufalini di Cesena con l'eliambulanza.