Corpolò, torna la Sagra del Tituccio: quattro giorni tra gusto, sport e tradizione

Dal 3 al 6 settembre la XXIV edizione: musica, laboratori per bambini, mostre, moto d’epoca, teatro e racconti sulla storia di Rimini

Dal 3 al 6 settembre 2026 la Sagra del Tituccio, giunta alla sua XXIV edizione, mette in campo un programma vario caratterizzato da spettacoli musicali e laboratori, raduni di moto, talk show e approfondimenti sulla storia di Rimini.

Sport e movimento

Giovedì 3 settembre appuntamento con la Titucciata, camminata ludico motoria che attraversa vigneti e uliveti sulla collina. Il nuovo format unisce passione per il cammino, curiosità per nuovi racconti e amore per il gusto. Sono previste 2 soste prima di arrivare all’ultima cantina presso Cà Perdicchi, incontrando sulla strada prima la cantina Pian dei Venti e poi l’azienda agricola San Rocco. Suoni, voci e teatro con Marco Pier Giulio Magnani saranno il filo conduttore dell’iniziativa fino a giungere in un crescendo di emozioni alla performance del cantautore Filippo Malatesta.

Venerdì 4 settembre si giocherà il Trofeo Sagra del Tituccio, organizzato in occasione dell'80° anniversario della società Corpolò Calcio. Nella categoria Under 16 si sfideranno Corpolò Calcio, River Delfini e RS Project Academy.

Sabato 5 settembre si terrà la podistica ludico-motoria “2° Memorial Rocco Crincoli”, un percorso di 7 km che porterà i partecipanti nella vicina Tenuta Amalia. Ai primi arrivati e alle squadre più numerose saranno assegnati prodotti della fattoria Fontetto di Novafeltria, lungo il percorso ristori e pasta party al termine.

Laboratori per bambini

Sabato e domenica spazio ai laboratori dedicati ai bambini. Con Confartigianato Imprese di Rimini i bambini si avvicineranno a farine e agenti lievitanti, la cui amalgama è possibile solo attraverso il semplice potere di acqua e olio.

Domenica sia mattina che pomeriggio, con ProduciAmo Romagna di CNA Territoriale di Rimini, il progetto che diffonde cultura su prodotti di qualità, saranno portati a conoscere le proprietà dell’olio EVO dop dei colli di Rimini, a riconoscerlo e ad apprezzarlo.

Domenica, un’intera giornata dedicata ai più piccoli con la costruzione del campo scout, i laboratori di scoubidou in corda, disegno su tela e braccialetti in filo, a cura del gruppo Scout Rimini 8-Corpolò. Nel pomeriggio canti e balli scout coinvolgeranno grandi e piccini ricevendo un caro saluto da parte del Vescovo Nicolò Anselmi.

Per coinvolgere i più piccoli in un gioco educativo, lo Studio Dentistico Riflesso li intratterrà con “Spara via la placca” e “Caccia allo spazzolino d'oro”.

Mostre

Rinnovata la mostra fotografica “Una storia, un paese, immagini di vita vissuta” relativa ad immagini storiche del paese con 400 ritratti per rivivere momenti importanti della vita del paese e cercare in ogni immagine somiglianze e ricordi.

Per ricordare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi e i 200 anni dell’Antica Stamperia Pascucci di Gambettola verranno esposte tele stampate raffiguranti le scene più iconiche del romanzo più amato dai più piccoli, Pinocchio, ridisegnate dalla mano sapiente di Roberto Papetti, mastro giocattolaio che ridona vita ai materiali di scarto.

Allestita all’interno di una grande tenda scout, una mostra fotografica ripercorre i 30 anni del gruppo scout dalla sua fondazione, come costola del gruppo scout Rimini 7, ad oggi.

Fin dal sabato pomeriggio a cura dello Sport Club Il Velocifero di Rimini si ricorderà il personaggio felliniano di Scureza ad Corpolò con una mostra di moto d’epoca degli anni ‘20 e ‘30.

Domenica mattina si darà il via alla 7ª Motoconcentrazione Moto Guzzi “Galletto”, organizzata dallo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini, con partenza e arrivo a Corpolò.

Teatro

La Sagra del Tituccio 2026 è stata pensata come uno spettacolo teatrale in quattro atti, Marco Pier Giulio Magnani sarà il filo di scena. Giovedì, durante la Titucciata, dedicherà i suoi monologhi al vino, dalle nozze di Cana fino alla trasformazione dell’acino d’uva in vino, nella 3 giorni sarà presentatore, conduttore, animatore e compagno di viaggio e domenica pomeriggio alle ore 19 salirà sul palco protagonista assoluto dello spettacolo “Racconta, Corpolò racconta….”,

Talk e racconti

Venerdì al termine del torneo triangolare di calcio, nella serata dello sport, Adrian Ricchiuti si racconta, “Leggenda Biancorossa” come è stata definita da Nicola Strazzacapa, nato a Lanús, la stessa città che qualche anno prima aveva dato i natali a Diego Armando Maradona.

Sabato pomeriggio Rosanna Menghi, docente di lettere e appassionata di agiografia e Paolo Guiducci, racconteranno la storia della Beata Chiara da Rimini, le cui spoglie sono custodite nella Chiesa di Santa Maria in Corpolò.

Il Tituccio d’oro

Alle 20.30 di sabato 5 settembre sarà assegnato il Tituccio d'Oro 2026, uno dei momenti simbolici della manifestazione, riconoscimento che il comitato promotore assegna a persone ed aziende del territorio che si sono adoperate sempre per il bene comune oltre che distinte per la propria storia ed identità imprenditoriale. In omaggio il grande piatto di ceramica creato dal ceramista Remigio Zangoli.

Cucina

Ampie proposte sul fronte gastronomico. Saranno presenti Trattoria del Sole con i primi fatti in casa e la trippa, la pizzeria di Mastro Pizza con i forni Pavesi Rimini, e i volontari della Sagra del Tituccio con la preparazione della piadina fatta al momento e farciture gourmet, risotto di pesce, fritto di pesce e sardoncini alla griglia.

Nel rispetto della tradizione, il vino, fornito dalle aziende agricole Ca' Perdicchi e Pian dei Venti, sarà proposto sfuso nelle brocche della Sagra.