Tropical Coriano, altra sconfitta di misura: sorride la Correggese (1-0)

Decide un gol di testa di Giorgini

Correggese - Tropical Coriano 1-0

CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Panizzi, Giorgini (39' st Gualdi), Ferraresi, Manuzzi (12' st Errichiello), Saccà (43' st Motti), Galli, Barbuti (28' st Lucatti), Siligardi (34' st Carini), Taparelli. A disp.: Narduzzo, Truzzi, Squarzoni, Calì. All.: Marchini.

TROPICAL CORIANO: Pollini, Fabbri (29' st Moricoli), Riccardi, Anastasi, Malo, Rossi, Pasquini (31' st Pacchioni), Enchisi (14' st Bellavista), Capicchioni (14' st Barbatosta), Danieli, E.Brisku (29' st Pungelli). A disp.: De Gori, Franco, B.Brisku, Piermaria. All.: Scardovi.

ARBITRO: Rossano di Roma 2.

RETI: 24' st Giorgini.

AMMONITI: Manuzzi, Galli.

CORREGGIO Ancora una discreta prestazione del Tropical Coriano, che però al fischio finale si ritrova ancora una volta senza punti. Festeggia la Correggese che incassa tre punti d'oro per la salvezza. Scardovi lancia il neo acquisto Elia Brisku sulla fascia destra e Capicchioni in attacco: Pacchioni e Barbatosta, non al meglio, iniziano tra le riserve. Sulla panchina della Correggese c'è Davide Marchini che si affida all'esperienza di Siligardi e Barbuti in attacco. Primo tempo senza grandi sussulti, una sola occasione all' 11': Ghizzardi crossa teso per Sacco, che da buona posizione mette alto di testa. Nella ripresa al 55' Siligardi cerca la porta direttamente da corner: la velenosa traiettoria costringe Pollini a tuffarsi e ad allungare la traiettoria, togliendola dallo specchio della porta. Il Tropical replica al 61' con uno splendido tiro al volo di collo di Pasquini, che da dentro l'area mette di poco a lato: sarebbe stato un eurogol. La Correggese passa in vantaggio al 69' con un colpo di testa di Giorgini, che sfrutta un calcio d'angolo per battere Pollini. All'80' ancora Siligardi ci prova, blocca Pollini. Scardovi gioca tutte le carte che ha in panchina, ma la sua squadra non crea pericoli.