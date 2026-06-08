Corri Verucchio, in 300 alla 39ª edizione tra sport, natura e partecipazione

Grande successo per la storica manifestazione: podisti e camminatori protagonisti sui 10 km della Valmarecchia

Si è conclusa con grande partecipazione, domenica 7 giugno, la 39ª edizione della Corri Verucchio, appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni sportive del territorio. Circa 300 persone hanno preso parte al percorso di 10 chilometri che si snoda attraverso le suggestive bellezze della Valmarecchia, regalando ai partecipanti una mattinata all'insegna dello sport e del benessere all'aria aperta. L'evento ha visto la presenza di podisti e camminatori di tutte le età, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersa nella natura e di condividere un momento di aggregazione e socialità. Il percorso ha permesso ai partecipanti di apprezzare gli scorci più caratteristici del territorio, confermando ancora una volta il forte legame tra attività sportiva e valorizzazione delle eccellenze locali. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l'ottima riuscita della manifestazione, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa: partecipanti, volontari e sponsor, il cui supporto si è rivelato fondamentale per la realizzazione dell'evento.

La Corri Verucchio si conferma così un appuntamento capace di coniugare sport, promozione del territorio e spirito di comunità, rafforzando anno dopo anno il proprio ruolo come importante momento di incontro e partecipazione per la Valmarecchia.